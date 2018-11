Ministrul Rovana Plumb, la reuniunea PES de la Bruxelles: Președinția română a Consiliului UE va continua negocierile pentru a obține un acord la nivelul Consiliului privind pachetul legislativ pentru coeziune

Viitoarea Politică de Coeziune trebuie să promoveze solidaritatea în Europa, au convenit, vineri, intr-o reuniune a membrilor grupului ministerial de coeziune al Partidului Socialistilor Europeni (PES), organizata la Bruxelles, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Miniștrii statelor membre responsabili cu politica de coeziune din partea membrilor PES s-au întâlnit cu ocazia Consiliului Afaceri Generale format Coeziune, unde este propusa o dezbatere de orientare privind pachetul legislativ post-2020.

Discuțiile de la reuniunea PES au reflectat declarația comună publicată recent de grup “Solidaritatea UE post-2020: o politică de coeziune ambițioasă”.

In context, ministrul roman al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a aratat ca “Presedintia romana a Consiliului UE va continua negocierile pentru a obtine un acord la nivelul Consiliului privind pachetul legislativ Coeziune. Astfel, autoritatile nationale vor putea demara in timp util programarea post-2020. In egala masura, ne propunem sa avansam negocierile asupra Cadrului Financiar Multianual, cu scopul de a ajunge cat mai aproape de compromis in contextul viitorului Summit organizat la Sibiu, anul viitor”.

“Politica de coeziune este un instrument de solidaritate între statele membre și regiunile europene – principiul fondator al integrării europene. Politica de investiții în domeniul politicii de coeziune a generat beneficii reale pentru oameni. Niciun alt instrument nu are o legătură mai clară cu cetățenii și economia locală. Oamenii sunt conectați la infrastructurile de apă, internet și transport datorită politicii de coeziune. Ei beneficiază de o educație mai bună în școli, de o mai bună asistență medicală in spitale și de o pregătire profesionala superioara datorita politicii de coeziune. Cetatenii europeni lucrează, își fac propria afacere sau inovează datorită politicii de coeziune. Beneficiile sunt uriașe”, a aratat, la rândul sau, ministrul portughez responsabil cu politica de coeziune, Pedro Marques.

La reuniunea PES au mai fost prezenti Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională, Aaron Farrugia, secretar parlamentar pentru Fonduri UE și Dialog Social, Malta, Karl-Heinz Lambertz, președintele Comitetului European Regiunilor si Yonnec Polet, secretar general adjunct PES.

