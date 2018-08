Personalitățile politice americane, în frunte cu Barack Obama, deplâng moartea lui John McCain și îi comemorează devotamentul patriotic

Președintele american Donald Trump, fostul președinte Barack Obama și membrii marcanți ai administrației sale – Joe Biden și John Kerry – au salutat memoria și devotamentul patriotic al senatorului John McCain, decedat sâmbătă la vârsta de 81 ani la un an distanță după ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral.

“John şi cu mine veneam din generaţii diferite, am avut origini complet diferite şi ne-am înfruntat la cel mai înalt nivel al politicii”, a declarat fostul preşedinte, Barack Obama, care l-a învins pe McCain la prezidenţialele din 2008.

“Dar am împărtăşit, în pofida diferenţelor noastre, o fidelitate faţă de ceva foarte înalt, idealurile pentru care generaţii întregi de americani şi de imigranţi s-au luptat şi s-au sacrificat”, a adăugat el, pe pagina sa de Facebook.

Fostul vicepreşedinte american Joe Biden a scris, tot pe Facebook: „John McCain a însemnat multe lucruri – absolvent al Academiei Navale, coleg în Senat, oponent politic, dar, pentru mine, mai mult decât orice, John a fost un prieten. Îi va fi simţită lipsa”.

De asemenea, fostul preşedinte american Bill Clinton, preşedintele Donald Trump, vicepreşedintele Mike Pence şi Bernie Sanders s-au numărat printre politicienii care şi-au exprimat regretul faţă de moartea lui McCain.

„Transmit condoleanţe şi toată consideraţie familiei senatorului John McCain. Inimile şi rugăciunile noastre sunt alături de voi”, a scris Donald Trump, pe Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

John McCain was an American hero, a man of decency and honor and a friend of mine. He will be missed not just in the U.S. Senate but by all Americans who respect integrity and independence. Jane and I send our deepest condolences to his family.

— Bernie Sanders (@SenSanders) August 26, 2018