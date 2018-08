Donald Trump, avertisment către liderii lumii: ”Oricine face afaceri cu Iranul nu va face afaceri cu Statele Unite. Cer pacea la nivel mondial, nimic mai puțin!”

Președintele american Donald Trump a avertizat marți că ”cei care vor face afaceri cu Iran nu vor mai face afaceri cu Statele Unite”, într-un mesaj publicat pe Twitter ca urmare a intrării în vigoare a sancțiunilor anunțate după retragerea SUA din acordul nuclear cu Teheranul.

”Sancțiunile Iranului au intrat oficial în vigoare. Acestea sunt cele mai îndrăznețe sancțiuni impuse vreodată și, în noiembrie, se ridică la un alt nivel. Oricine face afaceri cu Iranul NU va face afaceri cu Statele Unite. Cer pacea la nivel mondial, nimic mai puțin!”, a scris liderul american, în condițiile în care primele efecte ale deciziei sale au fost reflectate prin hotărârea companiei germane Daimler AG de a renunţa la planurile de extindere a operaţiunilor din Iran.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

