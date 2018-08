MAE transmite condoleanțe familiei senatorului american John McCain: A fost un prieten constant al României

Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanţe familiei senatorului John McCain, care a murit sâmbătă, la vârsta de 81 de ani, la un an distanță după ce a fost diagnosticat cu cancer cerebral.

“Cele mai profunde condoleanţe familiei senatorului John McCain. A fost un prieten constant al României şi a sprijinit rolul acesteia în promovarea stabilităţii, a securităţii şi respectării principiilor democratice. Moştenirea sa de curaj moral şi angajamentul faţă de democraţie rămân de referinţă!“, arată MAE într-un mesaj pe Twitter, publicat alături de o fotografie în care apar John McCain și șeful diplomației române, Teodor Meleșcanu.

Our deepest condolences to the family of Senator John McCain. He was a constant friend of #Romania and supported its role in promoting #stability, #security and respect for #democratic principles. His legacy of moral courage and commitment for democracy remains as a reference! pic.twitter.com/0hDGxGMBHK

— MFA Romania (@MAERomania) August 26, 2018