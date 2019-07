Presa germană: Donald Tusk a găsit soluția care pune capăt negocierilor în UE. Frans Timmermans – președinte al Comisiei Europene, Manfred Weber – președintele Parlamentului European, iar liberalii vor prelua președinția Consiliului European

Corespondență din Bruxelles

Consiliul European extraordinar din 30 iunie și care continuă să se desfășoare și luni, 1 iulie, a devenit cel mai lung summit din istoria Uniunii Europene, pe fondul imposibilității șefilor de stat sau de guvern să cadă de acord asupra unui pachet de nume pentru șefia instituțiilor UE, îndeosebi pentru funcția de președinte al Consiliului European.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, a afirmat anterior că cel mai lung summit european a fost înregistrat pe 13 iulie 2015, când a durat până a doua zi la ora 10:00 dimineața, respectivul Consiliu European fiind dedicat crizei datoriilor Greciei.

Pe de altă parte, mai mulți jurnaliști susțin că cel mai lung Consiliul European a fost înregistrat în 7 – 8 februarie 2013, când negocierile pentru bugetul financiar multianual al Uniunii Europene au depășit 25 de ore.

As very rightfully pointed out by @QuentinAries, this #EUCO is not the longest in the record yet. 2013 #MFF negotiations officially started at 15:00 on 7 February and ended with HvR announcing a deal on Twitter at 16:22 on the 8. 25h½ is the record to beat, we ain’t there yet. https://t.co/svhrp1Vwx3

— Rémi Carton 🇪🇺🇫🇷🌹 (@romanrecit) July 1, 2019