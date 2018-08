Un român, fost angajat al Guvernului, a fost expulzat din SUA pentru că ar fi acordat sprijin rebelilor columbieni

Autorităţile de imigrare din Statele Unite au expulzat marţi un cetăţean român condamnat pentru că ar fi acordat sprijin material Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC), a informat joi Agenţia pentru Imigraţie şi Vămi din Statele Unite (Immigration and Customs Enforcement, ICE), transmit Agerpres și Digi24.

Cristian Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a oferit FARC arme şi servicii financiare „care ar fi fost folosite pentru a ucide cetăţeni americani”, potrivit documentelor instanţei, citate de ICE. Pentru aceste fapte, el a fost condamnat la 48 de luni de închisoare.

Poliţia din Muntenegru l-a arestat pe Vintilă în decembrie 2014 pentru că ar fi conspirat cu doi foşti oficiali europeni pentru a vinde arme în valoare de 15 milioane de dolari unor agenţi sub acoperire care pretindeau a fi rebeli columbieni.

După ce a fost pus sub acuzare de o instanţă din Districtul de Sud din New York, el a fost predat autorităţilor federale americane şi condamnat în februarie 2018 la patru ani închisoare pentru conspiraţie în vederea uciderii de funcţionari şi angajaţi ai Statelor Unite, plus sprijin acordat unei organizaţii teroriste străine.

În 2014, când a fost arestat Cristian Vintilă în Muntenegru, împreună cu el a mai fost arestat un cetățean român, Virgil Flaviu Georgescu. Acesta a primit o pedeapsă cu zece ani închisoare pentru terorism, deși risca detenția pe viață. Fost consultant pe probleme de securitate în România, Virgil Flaviu Georgescu avea însă cetăţenie americană. Deşi a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare, ba, mai mult, a declarat instanţei că a vrut, de fapt, să ajute serviciile de informaţii americane, el a fost găsit vinovat pentru conspiraţie în vederea vânzării de armament rebelilor columbieni și în final condamnat la 10 ani închisoare.

În ceea ce-l privește pe Cristian Vintilă, el a fost la un moment dat angajat guvernamental., fiind director al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi inspector la Direcţia de Control Armament.

.