Parlamentul European: Laura Codruţa Kövesi, primul procuror-șef din istoria UE, își poate începe mandatul de șapte ani. Parchetul European trebuie să devină operațional la finalul lui 2020

Conferința președinților din Parlamentul European, formată din președintele David Sassoli și liderii grupurilor politice, a decis calendarul audierilor pentru noii candidați propuși de Franța, România și Ungaria pentru funcția de membru al Comisiei Europene.

”Audierile pentru comisarii-desemnați vor avea loc pe 14 noiembrie”, a scris, pe Twitter, Jaume Duch, purtătorul de cuvânt al președintelui Parlamentului European, precizând cu audierile în comisiile de resort vor avea loc după ce Thierry Breton (Franța), Adina Vălean (România) și Oliver Varhelyi (Ungaria). vor primi undă verde din partea Comisiei pentru afaceri juridice.

#EPhearings for new Commissioners-designate to be held on Thu 14/11 as decided by EP leaders (COP). After green light by @EP_Legal , hearings of Mr. Várhelyi in @EP_ForeignAff at 8-11, Ms. Vălean in @EP_Transport at 13-16 and Mr. Breton in @EP_SingleMarket and @EP_Industry 13-16.

Potrivit lui Duch, primul comisar audiat va fi Oliver Varhelyi, desemnat pentru portofoliul vecinătate și extindere. Actualul ambasador al Ungariei la UE va fi audiat în Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European, joi, în intervalul orar 08:00 – 11:00 (ora Bruxelles-ului).

Audierile lui Vălean și lui Breton vor avea loc în paralel. Nominalizată comisar de guvernul Orban și acceptată de Ursula von der Leyen pentru portofoliul transporturilor, Adina Vălean va fi audiată în Comisia pentru transport și turism între orele 13:00 – 16:00 (ora Bruxelles-ului).

În paralel, noul candidat propus de Emmanuel Macron pentru super-portofoliul piață internă, politică industrială și spațiu va fi audiat în comisiile reunite pentru piață unică și pentru industrie, cercetare și energie.

Este de remarcat faptul că audierea precedentului candidat francez, Sylvie Goulard, a fost co-prezidată de Adina Vălean, în calitate președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie.

Cum se vor desfășura audierile?

Din punct de vedere al structurii, fiecare audiere durează trei ore. Comisarul desemnat va face o prezentare introductivă de 15 minute, urmată de întrebări din partea deputaților. În total, vor fi 25 de întrebări: un minut pentru fiecare întrebare, urmată de răspunsul comisarului desemnat și de o posibilă întrebare suplimentară din partea deputatului.

Audierile vor fi urmate de ședințe în care președintele și reprezentanții grupurilor politice (coordonatori) din diferite comisii parlamentare vor evalua comisarii desemnați.

Conferința președinților de comisie va evalua rezultatul audierilor în seara de 14 noiembrie și va transmite concluziile sale Conferinței președinților. Aceasta va face o ultimă evaluare și va decide încheierea audierilor în ședința sa din 21 noiembrie.

Audierile din comisiile de specialitate, posibile doar după avizul pozitiv al Comisiei JURI

De asemenea, marți, 12 noiembrie, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European se va reuni într-o ședință extraordinară pentru a analiza candidaturile celor trei și potențialele conflicte de interese.

”Confirmarea JURI este o precondiție esențială pentru organizarea audierilor în comisiile de specialitate”, se arată pe contul de Twitter al Comisiei pentru afaceri juridice.

.@EP_Legal will hold an extraordinary meeting on 12 November from 10:00-12:30 to examine the declarations of conflict of interests of the commissioner designates. The JURI confirmation is an essential precondition for the holding of the hearings by the responsible committees. https://t.co/raN6ezPqJ6

— JURI Committee Press (@EP_Legal) November 8, 2019