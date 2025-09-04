Connect with us

Coaliția de Voință pentru Ucraina: 26 de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” și să fie “prezente la sol, pe mare sau în aer”, anunță Macron

Douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, a anunțat joi președintele francez Emmanuel Macron, după un nou summit al „Coaliției Voinței”, desfășurat la Paris cu participarea omologului său ucrainean Volodimir Zelenski și prin videoconferință.

”Această forță nu are voința sau obiectivul de a purta vreun război împotriva Rusiei”, a precizat Macron în fața presei, după încheierea reuniunii, relatează AFP, Reuters și The Guardian.

”Statele Unite au participat în ultimele săptămâni la toate eforturile legate de sprijinul și disponibilitatea de a fi parte a garanțiilor de securitate, așa că nu există dubii legate de acest lucru. S-a spus asta, inclusiv în mod public de către președintele Trump, și a fost reiterat de secretarul de stat Marco Rubio. Acum munca de planificare va fi definitivată cu SUA”, a afirmat șeful statului francez, potrivit Agerpres.

De asemenea, el a subliniat că europenii vor adopta noi sancțiuni, în coordonare cu SUA, dacă Moscova continuă să refuze pacea.

La Palatul Elysee s-au aflat alături de Zelenski și de gazda summitului, președintele Emmanuel Macron, și președintele Finlandei, premierii Poloniei, Danemarcei și Olandei, liderii instituțiilor UE, precum și emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff. Lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.

La rândul său, președintele Volodimir Zelenski a spus că Ucraina și aliații săi au ajuns la un punct de vedere comun despre cadrul general pentru garanțiile de securitate și că urmează să fie pregătite documentele în fiecare dintre țările care au convenit să contribuie la respectivele garanții.

Citiți și Zelenski le sugerează aliaților modelul sud-coreean sprijinit de SUA pentru Ucraina postbelică: Principala garanție de securitate este o armată ucraineană puternică

El a adăugat că o armată ucraineană puternică va fi în centrul oricărui astfel de angajament și le-a cerut companiilor de apărare europene să lucreze la capacitate deplină.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că aliații Ucrainei reuniți în Coaliția Voinței’ își unesc forțele pentru a consolida garanțiile de securitate în aer, pe mare și la sol.

”În același timp, ne continuăm eforturile pentru a pune presiune pe Rusia prin sancțiuni suplimentare. Rusia trebuie să oprească imediat uciderile”, a scris Costa pe platforma X, după încheierea reuniunii de la Paris.

O precizare similară a fost făcută și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

“Coaliția de Voință creează condițiile pentru o pace durabilă în Ucraina. Primele garanții de securitate sunt forțele armate ucrainene puternice. În al doilea rând, forțele de asigurare cu sprijinul SUA. În al treilea rând, o poziție robustă a apărării europene. Vrem pace pentru Ucraina”, a afirmat ea.

“Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.

Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.

Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.

Citiți și Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important

România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important

Published

4 hours ago

on

September 4, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că a participat la o reuniune „foarte bună și substanțială” a „Coaliției de Voință”, prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu privire la definirea și acordarea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina.

Șeful statului a salutat progresele realizate în direcția unor garanții de securitate robuste pentru Ucraina și a subliniat importanța unității transatlantice în fața agresiunii ruse.

„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților americani la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor comune pentru atingerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan, pe X, după participarea la reuniune.

 

O parte din liderii participanți, în frunte cu Macron, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul polonez Donald Tusk și liderii instituțiilor UE, au luat parte la reuniunea Coaliției de Voință” de la Paris, în vreme ce lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online. 

La Palatul Elysee a mai fost prezent și Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, dar și prim-miniștrii Danemarcei, Mette Frederiksen, și Olandei, Dick Schoof.

În deschiderea reuniunii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toate lucrările efectuate în ultimele săptămâni”.

După scurta sa declarație, mass-media a fost rugată să părăsească sala. Liderii urmează să discute cu Trump la începutul după-amiezii și vor ține o conferință de presă după încheierea reuniunii. 

Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.

În ceea ce privește poziția Bucureștiului, președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.

Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.

Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.

În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.

Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a conchis președintele.

Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.

România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.

Nu Rusia este cea care trebuie să decidă dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, afirmă secretarul general al NATO

Published

6 hours ago

on

September 4, 2025

By

© NATO

Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte, informează AFP, potrivit Agerpres.

„De ce să ne intereseze ce gândește Rusia cu privire la trupele din Ucraina? (…) Nu ei sunt cei care decid”, a afirmat Mark Rutte în timpul unei conferințe de securitate la Praga.

Rusia a avertizat joi că ea va refuza să discute despre vreo „intervenție străină” în Ucraina, „indiferent de forma acesteia”, în timp ce unii europeni s-au declarat gata să trimită trupe în cadrul unei reglementări a conflictului.

Rutte urmează să participe joi, în videoconferință, la o reuniune de la Paris a Coaliției Voinței, formată din 31 de țări, în principal europene, gata să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea luptelor, inclusiv prin trimiterea de trupe.

Franța și Regatul Unit coprezidează această reuniune, în timpul căreia aliații Ucrainei vor să arate președintelui american Donald Trump că ei sunt gata să furnizeze garanții de securitate Kievului, dacă Washingtonul va pune presiune pe Moscova.

Mark Rutte se așteaptă ca întâlnirea de joi a Coaliției de Voință să fie clarificatoare în ceea ce privește angajamentul europenilor în cadrul garanțiilor de securitate pentru Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri, la primirea la Paris a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski, că europenii sunt „gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care „s-a încheiat”.

În vreme ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvăluit într-un interviu pentru Financial Times că UE lucrează la „planuri precise” de trimitere de trupe multinaționale în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitateGermania a atenționat că UE nu are o astfel de competență, ci Coaliția de Voință.

De asemenea, SUA și alte țări NATO, precum Polonia, au exclus trimiterea de trupe, în timp ce altele nu au luat încă o decizie clară, așteptând hotărârea Statelor Unite.

Elaborarea garanțiilor de securitate s-a accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă, în cadrul căreia președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

Însă, de atunci, frustrările au crescut, Moscova arătându-se reticentă în a se angaja în negocierile de pace, recurgând mai curând la a intensifica atacurile asupra Ucrainei. 

Tusk și Sikorski salută promisiunea lui Trump față de Nawrocki de a menține trupele SUA în Polonia: În privința securității, guvernul, președintele și opoziția vorbesc cu o singură voce

Published

10 hours ago

on

September 4, 2025

By

© Kancelaria Prezydenta/ Facebook

Premierul polonez Donald Tusk și ministrul de externe Radoslaw Sikorski au salutat miercuri seară angajamentul asumat de președintele american Donald Trump de a nu retrage forțe militare SUA din Polonia și chiar de a le suplimenta dacă Varșovia dorește acest lucru.

Donald Trump l-a asigurat miercuri pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, că Statele Unite vor „ajuta Polonia să se apere”, în cadrul întrevederii de la Casa Albă cu noul lider de la Varșovia pe care l-a susținut în alegerile din Polonia și care efectuează la Washington prima sa vizită externă, la o lună de la preluarea mandatului.

„Vom desfășura mai mulți dacă Polonia vrea acest lucru, suntem foarte aliniați cu Polonia. Nu ne-am gândit niciodată să retragem soldații din Polonia. Suntem alături de Polonia și o vom ajuta să se apere”, a precizat Trump, în Biroul Oval.

Deși rivali politici cu președintele Nawrocki, Tusk și Sikorski au salutat acest anunț al liderului SUA, în compania șefului statului polonez. Premierul polonez a evocat “natura eternă” a alianței polono-americane, iar șeful diplomației de la Varșovia a asigurat că în chestiuni de securitate “guvernul, președintele și opoziția vorbesc cu o singură voce”.

Președintele Trump tocmai a declarat că Statele Unite nu au intenționat și nu intenționează în viitor să retragă trupele americane din Polonia. Acestea sunt cuvinte importante care confirmă natura eternă a alianței noastre“, a scris Tusk, pe X.

Este bine că președintele Trump a confirmat menținerea trupelor americane în Polonia. În ceea ce privește securitatea, descurajarea lui Putin și sprijinirea Ucrainei, guvernul, președintele și opoziția vorbesc cu o singură voce“, a adăugat și Radoslaw Sikorski, tot pe X.

De altfel, ministrul polonez de externe s-a aflat zilele trecute în SUA, la Miami, unde alături de secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre cooperarea bilaterală în materie de securitate și au decernat Premiul Solidaritatea „Lech Walesa” unei disidente din Cuba, elogiind exemplul Poloniei ca “națiune ce a depășit tirania comunismului”.

Donald Trump l-a întâmpinat pe Karol Nawrocki la Casa Albă cu un survol al avioanelor militare americane înaintea întrevederii din Biroul Oval și a unui prânz privat. Survolul avioanelor F-16 și F-35 a fost un gest de a omagia un pilot al armatei poloneze căzut la datorie și de a celebra relația puternică dintre SUA și Polonia, a transmis Casa Albă.

Pregătirea vizitei președintelui polonez a produs însă scântei pe plan politic intern.

Biroul lui Nawrocki a reacționat cu dispreț la instrucțiunile primite de la Ministerul de Externe privind obiectivele vizitei în SUA. Rafał Leśkiewicz, purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, le-a numit o „glumă” tipărită pe o singură pagină.

Ministerul de Externe a replicat că era „de fapt poziția guvernului polonez, care prin natura sa este concisă”. 

„Președintele reprezintă Polonia, dar prezintă poziția statului, care este poziția guvernului, chiar dacă nu este de acord cu ea. Nu pot exista două politici externe pentru un singur stat”, a declarat pentru presa poloneză purtătorul de cuvânt al MAE, Paweł Wroński.

Statele Unite și Polonia au avut o relație privilegiată și în primul mandat al liderului de la Casa Albă, Varșovia fiind singura capitală din Europa de Est vizitată de Trump, în 2017. În același timp, fostul președinte Duda a fost primit de două ori în Biroul Oval de către Donald Trump, perioadă în care Polonia a cumpărat mai mult armament și a fost primită în programul Visa Waiver.

