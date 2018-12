Steagul Franței și al Uniunii Europene au fost coborâte în bernă la Parlamentul European, în semn de solidaritate cu victimele atacului terorist de ieri din Strasbourg

Astăzi, la Parlamentul European, steagul francez și cel al Uniunii Europene sunt la jumătate de catarg, în semn de solidaritate cu victimele atacului de ieri de la Strasbourg. Atacul comis marţi seara asupra Târgului de Crăciun din Strasbourg, al cărui autor este şi acum căutat, s-a soldat cu trei morţi, opt răniţi grav şi cinci răniţi uşor, potrivit unui bilanţ actualizat, publicat de prefectură miercuri dimineaţa.

Reacții au venit și din partea liderilor instituțiilor europene, inclusiv a președintelui Parlamentului European, Antonio Tajani, instituția pe care acesta o conduce fiind reunită în sesiune plenară la Strasbourg în această săptămână.

”Îmi exprim întristarea pentru victimele atacurilor de la Strasbourg. Acest Parlament nu va fi intimidat de atacuri teroriste sau criminale. Să mergem mai departe. Vom continua să lucrăm și să reacționăm consolidați de libertate și democrație împotriva violenței teroriste”, a scris Tajani pe Twitter.

I express all my sorrow for the victims of the Strasbourg attacks. This Parliament will not be intimidated by terrorist or criminal attacks. Let us move on. We will continue to work and react strengthened by freedom and democracy against terrorist violence.

