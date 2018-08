Ziua Marinei Române: Număr record de participanți la manifestațiile din acest an, desfășurate în premieră în șapte orașe din țară

Aproximativ 20.000 de spectatori s-au aflat miercuri pe esplanada din zona peninsulară a Constanţei, în preajma Comandamentului Flotei, la Cazino şi în Portul Tomis, pentru a viziona spectacolul naval, aerian şi terestru prezentat de Statul Major al Forţelor Navale (SMFN) în cadrul festivităţii de celebrare a Zilei Marinei Române, potrivit autorităţilor.

Ziua Marinei Române a fost marcată anul acesta, în premieră, în şapte oraşe din ţară – Constanţa, Galaţi, Mangalia, Tulcea, Brăila, Bucureşti şi Cernavodă, manifestările încheindu-se miercuri, la Constanţa, cu cel mai mare spectacol naval al anului.

Evenimentul a debutat cu ceremonialul militar de întâmpinare a Preşedintelui Klaus Iohannis, urmat de şeful SMFN contraamiral dr. Alexandru Mîrşu şi ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor. Apoi, la catargul de pe esplanada Comandamentului Flotei a fost ridicat Drapelul Tricolor în acordurile Imnului Naţional, simultan cu arborarea, la bordul navelor militare, a Pavilionului, Geacului şi Marelui Pavoaz, elemente tradiţionale distinctive ale marinei române.

A urmat canonada de salut omagial a celor fi trase 21 de salve de tun, trase de pe digul Portului Tomis, tradiţie ce-şi are originea în secolul al XIV-lea, când a început înzestrarea navelor militare cu tunuri de bord.

După salutul de bun-venit al comandantului Marinei Militare, viceamiralul Alexandru Mîrşu, preşedintele Iohannis a decorat Drapelul de Luptă al al SMFN cu Ordinul Virtutea Maritimă cu însemn de pace, în grad de Ofiţer şi alocuţiunile oficiale ale Şefului SMFN, Preşedintelui Republicii şi ministrului Apărării Naţionale.

Tradiţionalul serviciu religios dedicat Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, oficiat de Arhiepiscopul Teodosie, pe mare s-a adus un omagiu eroilor marinari prin depunerea unei ancore de flori.

Startul serbărilor nautice şi spectacolului naval a fost dat, conform tradiţiei consacrate, de Zeul Neptun, ce a sosit din larg, la bordul unei şalupe de comandament iar drapelele României, NATO şi al Uniunii Europene au defilat în mare viteză, purtate la bordul unor ambarcaţiuni rapide şi de un elicopter Puma Naval.

Ziua Marinei Române a fost consacrată ca sărbătoare a marinarilor români la 15 august 1902, fiind strâns legată de sărbătoarea religioasă a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. La acea dată, evenimentul a fost marcat în Portul Constanţa, la bordul Crucişătorului ”Elisabeta”, printr-un Te-Deum oficiat în prezenţa ministrului de război, Dimitrie A. Sturdza, urmat de serbarea marinărească propriu-zisă. De atunci, manifestările au crescut în amploare de la an la an. În anul 1912, manifestarea a fost pusă sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Regina Elisabeta, iar la 15 august 1936, în cadrul serbărilor a fost botezat primul submarin românesc, ”Delfinul”.

