Angela Merkel, vizită în Bulgaria: Împărtășim pe deplin obiectivele Președinției bulgare. Balcanii de Vest au o perspectivă de aderare la UE dacă îndeplinesc criteriile

Cancelarul german Angela Merkel efectuează sâmbătă o vizită în Bulgaria, unde s-a întâlnit cu premierul Boiko Borisov, a cărui ţară deţine preşedinţia Consiliului UE. Cei doi oficiali au discutat priorităţile preşedinţiei bulgare a Consiliului UE, cât și teme importante aflate pe agenda UE precum reforma politicii privind azilul şi migraţia.

Cancelarul a apreciat pregătirile Bulgariei pentru președinția Consiliului UE și a declarat că susține prioritățile anunțate de guvernul de la Sofia, în special necesitatea unei perspective europene pentru Balcanii de Vest, transmite Novinite.

Ea a subliniat că motto-ul sub care se desfășoară președinția bulgară “Uniți suntem puternici” este exact ceea ce îi trebuie Uniunii Europene acum, iar datorită poziției sale geografice, Bulgaria poate face multe în ceea ce privește relațiile de bună vecinătate.

Merkel și Borisov au discutat despre planul Bulgariei de a organiza un summit informal la Sofia privind Balcanii de Vest pentru ca aceste țări să aibă o perspectivă europeană și să rezolve o mare parte a problemelor lor. ”Împărtășim pe deplin obiectivele Președinției bulgare”, a spus Merkel, adăugând că ”vedem perspectiva aderării la UE a țărilor din Balcanii de Vest”. Condiția esențială este ca ”aderarea să se aibă la bază îndeplinirea criteriilor”, a transmis cancelarul.

”Trebuie să facilităm procesul de conectivitate între țări prin construirea infrastructurii rutiere și feroviare, iar Bulgaria și Germania vor colabora strâns” în această privință, a mai spus cancelarul german.

Welcome to #Sofia, Angela #MerkeI.

On the agenda – the priorities of #EU2018BG and current #EU issues pic.twitter.com/dueAeDUum7

— Boyko Borissov (@BoykoBorissov) January 20, 2018