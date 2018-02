Corespondență. Premierul Viorica Dăncilă despre MCV în cadrul întrevederii cu Jean-Claude Juncker: Nu este normal ca România să preia președinția Consiliului UE cu o sancțiune

Corespondență din Bruxelles. Violeta Dan și Diana Zaim

“Sperăm că sub această președinție a domnului Juncker să intrăm în spațiul Schengen deoarece îndeplinim toate condițiile și fie ridicat MCV deoarece nu este normal ca România să preia președinția Consiliului UE cu o sancțiune”, a spus Viorica Dăncilă în cadrul unei conferințe de presă cu șeful executivului european.

Premierul Dăncilă s-a întâlnit astăzi cu președintele Jean-Claude Juncker la Comisia Europeană pentru a discuta, aceasta fiind prima vizită externă a șefului executivului.

Cei doi au susținut o conferință comunp de presă, principalul mesaj fiind cel al continuării pe acelați drum și al unui dialog cât mai aprofuncat între România și instituțiile Europene.

“Vreau să îi mulțumesc domnului președinte pentru deschidere, prietenie, încurajare. Am vorbit despre provocările României și vom face toate eforturile pentru a avea o cooperare corectă, transparentă. Am vorbit despre viitorul Cadru Financiar Multianual, despre susținerea Politicii de Coeziune și a Politicii Agricole Comune, dar și despre participarea domnului Juncker la summit-ul de la Sibiu care trebuie să dea un semnal despre construcția europeană și am menționat că drumul european al României este legat de cel al domnului Juncker.”

–