Formatul București 9: Klaus Iohannis co-prezidează vineri, la Varșovia, reuniunea cu omologii de pe flancul estic al NATO înaintea summitului din iulie

Președintele Klaus Iohannis participă vineri, la Varșovia, la cea de-a doua Reuniune la Nivel Înalt a Formatului București (B9), în calitate de co-inițiator al acestuia, şi va modera lucrările Reuniunii alături de omologul său polonez Andrzej Duda, întrunire a șefilor de stat de pe flancul estic al NATO ce are loc cu o lună înainte de summitul Alianței Nord-Atlantice din 11-12 iulie. Cu o zi înainte, șeful statului va avea consultări bilaterale cu președintele Poloniei.

Lansat de Klaus Iohannis și Andrzej Duda în 2015, Formatul B9 a înregistrat în ultimul an o dinamică substanțială, culminând în primăvara acestui an cu prima reuniune a miniștrilor Apărării din țările B9 și primul summit parlamentar, ambele organizate la București. În cadrul București 9 au avut loc, până în prezent, și două reuniuni la nivel de miniștri de Externe.

Reuniunea șefilor de stat din țările Formatului B9, care va avea loc în paralel cu întrunirea miniștrilor Apărării din țările NATO de la Bruxelles, își va concentra agenda pe ”un schimb aprofundat de vederi între statele participante cu privire la agenda viitorului Summit NATO, care va fi organizat la Bruxelles, în perioada 11-12 iulie a.c., cu accent pe contribuțiile specifice ale acestor țări”, informează Administrația Prezidențială.

”Astfel, Reuniunea va oferi oportunitatea de a discuta căile de consolidare a prezenței aliate înaintate pe Flancul Estic al NATO, de a evidenția importanța pe care statele reprezentate în acest format o acordă solidarității și securității aliate, respectiv relației cu țările aspirante și cooperării cu statele partenere din Vecinătatea Estică. O atenție deosebită va fi acordată, deopotrivă, extinderii dialogului de securitate pe linia Uniunii Europene și cooperării consolidate între NATO și Uniunea Europeană, inclusiv în ceea ce privește mobilitatea militară”, mai precizează sursa citată.

Discuțiile dintre șefii de stat din țările Formatului București vor avea loc în contextul în care la Adunarea Parlamentară NATO de la Varșovia, din 25 mai, secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, a anunțat cinci priorități pentru summitul aliat de la Bruxelles, între acestea regăsindu-se descurajarea și apărarea, proiectarea stabilității, cooperarea cu Uniunea Europeană și modernizarea structurilor de comandament, un accent sporit căzând pe dimensiunea mobilității militare și împărțirea echitabilă a sarcinilor. Aceste teme se vor regăsi, cel mai probabil, și pe agenda reuniunii miniștrilor Apărării din țările NATO, din 7-8 iunie.

Klaus Iohannis moderează sesiunea concentrată pe aspectele militare

Programul Reuniunii B9 include participarea președintelui Klaus Iohannis la sesiunea plenară dedicată discutării ansamblului tematicii de securitate „Warsaw Plus: bringing the security of NATO’s Eastern Flank to the next level” și la sesiunea dedicată aspectelor militare „Military challenges, common responses”, care va fi moderată de către șeful statului.

De asemenea, președintele va participa la sesiunea prezidențială „What is the Level of Ambition for the Bucharest Nine Between Warsaw and Brussels?” a Conferinței „The Bucharest Nine Before the 2018 NATO Summit in Brussels: Achievements, Challenges, Prospects”, organizată de Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale și German Marshall Fund din SUA.

Formatul B9: o inițiativă regională România – Polonia

Lansat la inițiativa Președinților României și Poloniei, la București, la data de 4 noiembrie 2015, în cadrul reuniunii șefilor de stat din țările din Europa Centrală și de Est, Formatul București (B9) oferă o platformă pentru aprofundarea dialogului și a consultării între statele aliate participante, în vederea articulării contribuției specifice a acestora la procesele în derulare la nivelul Alianței Nord-Atlantice, în deplină concordanță cu principiile solidarității și indivizibilității securității statelor membre NATO.

În cadrul acestui format s-a înregistrat până acum o reuniune la nivel de şefi de stat desfăşurată la Bucureşti (noiembrie 2015), două întruniri la nivel de miniștri de externe, prima la București (noiembrie 2016) și a doua la Varșovia (9 octombrie 2017), una la nivelul miniștrilor Apărării (București, martie 2018) și una la nivel parlamentar (București, aprilie 2018). Din formatul București fac parte Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Ungaria. Toate cele 9 țări sunt state membre ale Uniunii Europene și NATO.

.