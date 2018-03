Cazul Skripal: Ministrul german de Externe anunță că Berlinul va expulza patru diplomați ruși

Berlinul a decis luni să expulzeze patru diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie și ca urmare a acuzațiilor Londrei că Rusia se află în spatele otrăvirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal și a fiicei sa cu un agent neurotoxic, scrie Deutsche Welle.

Germania va expulza patru diplomați ruși. Până astăzi, Rusia nu a arătat niciun efort pentru a sprijini investigațiile lansate după atacul din Salisbury, informează diplomația germană pe contul său de Twitter. ”Decizia nu a fost luat cu ușurință”, a declarat ministrul german de Externe, Heiko Maas.

Germany will expel four Russian diplomats. To this day #Russia has shown no efforts to support investigations after the #Salisbury attack. “The decision was not taken lightly”, says FM @HeikoMaas. pic.twitter.com/FypOcf2PjM

