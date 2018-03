Jean-Claude Juncker, prima reacție după ce Vladimir Putin a fost reales președinte al Rusiei: Obiectivul comun ar trebui să fie restabilirea unei ordini de securitate paneuropene

În cadrul primei sale reacții după ce Vladimir Putin a reușit să obțină un al patrulea mandat de președinte al Rusiei, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a făcut apel la liderul rus să ”restabilească” o cooperare pentru ”securitatea continentului”europen.

”Am susţinut întotdeauna că relaţiile pozitive între Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă sunt cruciale pentru securitatea continentului nostru. Obiectivul nostru comun ar trebui să fie restabilirea unei ordini de securitate paneuropene”, a punctat președintele Executivului european în scrisoarea de felicitare înaintată în contextul realegerii lui Vladimir Putin în funcția de președinte al Rusiei, care va deveni, odată cu obținerea celui de-al patrulea mandat care va dura până în 2024, primul lider care se va afla la conducere de mai bine de două decenii, după Iosif Vissarionovici Stalin.

”Sper că vă veţi folosi de al patrulea mandat al dvs. pentru a urma acest obiectiv”, a completat Juncker.

Congratulations on your re-election, President #Putin. I have always argued that positive relations between the #EU and #Russia are crucial to the #security of our continent. Our objective should be to re-establish a cooperative pan-European security order. pic.twitter.com/PiEGg56DBN

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) March 20, 2018