Klaus Iohannis după atacul occidental în Siria: România este solidară cu acțiunile partenerilor strategici

România este solidară cu acțiunile partenerilor săi strategici, a scris sâmbătă, pe Twitter, președintele Klaus Iohannis într-un mesaj după acțiunea militară întreprinsă de SUA, Marea Britanie și Franța ce a vizat programul de arme chimice al regimului de la Damasc.

”România își reiterează condamnarea cu privire la utilizarea armelor chimice în Siria, care nu este deloc justificată. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor noștri strategici”, a spus Klaus Iohannis.

Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic partners.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) April 14, 2018