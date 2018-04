Prima reacție UE după atacul militar din Siria: Donald Tusk și Jean-Claude Juncker arată susținere față de aliații francezi, britanici și americani

Cei mai importanți lideri ai instituțiilor UE, Donald Tusk și Jean-Claude Juncker, dar și Înaltul Reprezentant Federica Mogherini, au precizat sâmbătă că utilizarea armelor chimice în Siria este ”inacceptabilă” și că ”Uniunea Europeană va rămâne alături de aliații săi” după atacurile desfăşurate de Statele Unite, Marea Britanie și Franța împotriva instalațiilor și capabilităților de arme chimice ale regimului sirian.

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat că Uniunea Europeană “va rămâne alături de aliaţii săi de partea justiţiei”, după atacurile occidentale asupra Siriei.

“Atacurile SUA, Franţei şi Marii Britanii arată clar că regimul sirian, alături de Rusia şi Iran, nu poate continua această tragedie umană, cel puţin nu fără costuri”, a scris Tusk pe Twitter.

Strikes by US, France and UK make it clear that Syrian regime together with Russia & Iran cannot continue this human tragedy, at least not without cost. The EU will stand with our allies on the side of justice. — Donald Tusk (@eucopresident) April 14, 2018

De cealaltă parte, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a precizat că ”utilizarea armelor chimice este inacceptabilă în orice situație și trebuie condamnată în termeni cei mai puternici”.

Noaptea trecută, Franța, Regatul Unit și Statele Unite au răspuns într-o acțiune militară coordonată la atacul cu arme chimice efectuat de regimul sirian împotriva civililor din Douma, pe 7 aprilie. Așa cum Comisia Europeană a afirmat, utilizarea armelor chimice este inacceptabilă în orice situație și trebuie condamnată în termeni cei mai puternici. Comunitatea internațională are responsabilitatea de a identifica și de a trage la răspundere pe cei responsabili de orice atac cu arme chimice. Nu a fost pentru prima dată când regimul sirian a folosit arme chimice împotriva civililor, dar trebuie să fie ultima. În momentul în care intră în al optulea an de conflict, Siria are nevoie disperată de o încetare a focului, respectată de toate părțile, care deschide calea pentru obținerea unei soluții politice negociate prin procesul de la Geneva condus de Organizația Națiunilor Unite, pentru a aduce pacea în țară o dată pentru totdeauna. După suferințele pe care le-au îndurat, sirienii nu merită nimic mai puțin”, a spus Juncker.

The use of chemical weapons is unacceptable in any circumstances and must be condemned in the strongest terms. The international community has the responsibility to identify and hold accountable those responsible of any attack with chemical weapons. #Syria pic.twitter.com/beF6IEirEP — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) April 14, 2018

“UE susține toate eforturile îndreptate spre prevenirea utilizării armelor chimice. Nu poate exista o altă soluție în conflictul sirian decât cea politică”, a transmis și Înaltul Reprezentant al UE, Federica Mogherini.

Forțele militare ale Statelor Unite, alături de cele ale Marii Britanii și Franței, au lansat vineri noaptea spre sâmbătă dimineața atacuri „țintite” asupra Siriei, vizând programul de arme chimice al regimului de la Damasc. Ulterior, Ministerul rus al Apărării a anunțat că occidentalii au lansat peste 100 de rachete asupra Siriei, în vreme de Iranul, prin vocea ayatollahului Ali Khamenei, i-a calificat drept ”criminali” pe preşedintele american Donald Trump, preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Theresa May.

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat vineri seara într-un discurs de la Casa Albă, o operaţiune militară contra Siriei, împreună cu Franţa şi Regatul Unit, pentru a pedepsi regimul lui Bashar al-Assad pe care îl acuză de atac cu armă chimică contra civililor. Ulterior, generalul Joe Dunford, şeful Statului Major american, a anunțat că aceste lovituri aeriene s-au încheiat. Acesta a indicat că nicio altă operaţiune nu era prevăzută pentru moment. El a precizat că aliaţii au avut grijă să evite să atingă forţele ruse, prezente masiv în Siria, dar că Moscova nu a fost avertizată înainte de intervenţie.

Într-o primă reacție, Moscova a anunțat convocarea unei reuniuni de urgență în Consiliul de Securitate al ONU.

Acesta este al doilea atac american asupra teritoriului Siriei în decurs de un an. Precedentul atac, care a vizat o bază aeriană siriană, a avut loc la 7 aprilie 2017 și a intervenit tot după acuzații că regimul sirian ar fi folosit arme chimice în lupta sa cu rebelii.

.