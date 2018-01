Nigel Farage, întrevedere cu negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier: Voi reprezenta vocea a 17,4 milioane de britanici

Nigel Farage, arhitectul ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană, dar totodată și membru al Parlamentului European, și-a anunțat întâlnirea cu oficialul european care se ocupă de divorțul celor două părți, Michel Barnier.

”În cele din urmă voi avea o întâlnire cu domnul Barnier. Se va întâmpla”, a fost mesajul lui Nige Farage pe Twitter, motivarea fiind aceea a comunicării opiniilor a 17,4 milioane de britanici care au decis părăsirea blocului comunitar în vara anului 2016.

În referendumul din 2016 privind oportunitatea ieşirii din UE, 51,9% dintre britanici, ceea ce înseamnă 17,4 milioane de persoane, s-au pronunţat pentru Brexit, în timp ce 48,1%, respectiv 16,1 milioane de persoane, au votat pentru rămânerea în interiorul blocului comunitar.

I’m meeting EU chief negotiator @MichelBarnier on Monday and I want to involve the 17.4m. Send me your questions below using #AskBarnier. pic.twitter.com/u04mg2UxTD

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 4, 2018