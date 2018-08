Cum văd miniștrii de Externe ai României și Germaniei viitorul alianței transatlantice: De la București, Germania cere un nou echilibru în relația cu SUA, iar România face apel la un consens european

Miniștrii de Externe ai României și Germaniei s-au prounțat luni, la București, în favoarea unei relații transatlantice cu Statele Unite, una bazată pe „un nou echilibru” și pe un „consens al țărilor europene”, în condițiile în care relațiile dintre SUA și Europa sunt prejudiciate de animozități între președintele Donald Trump și mai mulți lideri europeni.

Teodor Meleșcanu și Heiko Maas au vorbit despre importanța prezervării alianței transatlantice și de un dialog mai deschis, într-o conferință de presă ca a urmat unui dialog al șefului diplomației germane cu diplomații români prezenți la Reuniunea Anuală a Diplomației Române, o sesiune intitulată ”București-Berlin-Bruxelles: împreună pentru o Europă puternică” și reflectată de contextul primei președinții la Consiliul UE a României, în ianuarie – iunie 2019, dar și al președinției germane din a doua jumătate a anului 2020.

„Dorim să prezervăm alianţa transatlantică. Statele Unite sunt un partener indispensabil, nu doar în chestiuni de securitate. Dorim, însă, să găsim un nou echilibru pentru această relaţie”, a spus șeful diplomației germane, răspunzând unei întrebări din partea CaleaEuropeana.ro. Maas a făcut aceste precizări în condițiile în care în discursul său către diplomații români s-a întrebat dacă ultimele decenii în care Europa s-a putut dezvolta sub umbrela Statelor Unite sunt o regulă sau au fost o excepție.

”Sub egida preşedintelui Trump ne confruntăm cu noi provocări. Nicio ţară din Europa nu va reuşi să facă lucrul acesta singură, ci doar împreună. Europe United este răspunsul nostru la America First. Nu este vorba despre a oferi un contrapunct. Ci, așa cum era vorba în discuția despre taxele comerciale, Europa a reușit să vorbească într-o singură voce. Iar președintele Juncker a reușit la Washington să stopeze emiterea unor noi taxe, astfel încât am câștigat timp pentru a discuta unii cu alții. Aceasta denotă că reuşim doar împreună să ne reprezentăm interesele noastre comune europene cel mai bine. Nici Germania nu va reuşi de una singură să îşi atingă obiectivele. Lucrul acesta este valabil nu doar în relaţia cu SUA, ci şi cu China şi cu Rusia“, a mai răspuns Heiko Maas, în contextul în care șeful diplomației de la Berlin a scris recent un articol de opinie intitulat „Planul pentru o nouă ordine mondială” în care face apel la o Europă unită capabilă să redefinească relația cu SUA și chiar să formeze o „contrapondere” când Statele Unite depășesc o „anumită linie” roșie.

Un detaliu suplimentar este relevat și de faptul că o poziție similară precum cea exprimată la București a fost expusă de Maas și la Reuniunea Diplomației Germane ale cărei lucrări le-a deschis înainte de a pleca spre România. ”În epoca America First, valori precum cooperarea, respectul pentru dreptul internațional și comerțul liber sunt sub presiune”, a spus Maas, tot astăzi, la Berlin.

De cealaltă parte, Teodor Meleşcanu a spus că, pentru România, relaţia transatlantică este “unul dintre principiile fundamentale” ale politicii externe române, însă a completat că este nevoie de un consens al statelor UE.

“Suntem, însă, conştienţi de faptul că este nevoie de un dialog mai activ, mai aplicat, deschis, care să ţină seama de interesele tuturor părţilor, tuturor statelor, atunci când vorbim de relaţia transatlantică. Inclusiv consider că avem nevoie de o concertare mult mai serioasă a ţărilor membre ale Uniunii Europene, astfel încât să ne putem prezenta în dialogul cu Statele Unite într-o formă care conţine într-adevăr un consens al ţărilor europene, ceea ce o şi facem“, a afirmat Meleşcanu.

Pozițiile exprimate de cei doi miniștri întregesc peisajul declarațiilor sub decor diplomatic de luni, în contextul în care și președintele francez Emmanuel Macron, la Conferința anuală a ambasadorilor francezi, a susținut că Europa nu trebuie să se mai bazeze doar pe SUA în privința securității sale.

Ministrul german de Externe s-a aflat, luni, în premieră la București în calitate de șef al diplomației, participând atât la RADR, cât și la întrevederi bilaterale cu omologul român și cu președintele Klaus Iohannis.

