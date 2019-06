Dan Barna: USR aderă la partidul european ALDE, pentru că împărtăşim valori şi idei comune

Președintele Consiliului European Donald Tusk a reînceput luni consultările politice cu liderii grupurilor pro-europene din Parlamentul European ca urmare a negocierilor fără rezultat de la Consiliul European din 20-21 iunie privind numirile în funcțiile de conducere ale instituțiilor UE și care vor fi reluate între șefii de stat sau de guvern la summitul de criză din 30 iunie.

Potrivit imaginilor publicate pe pagina de internet a Consiliului, Tusk a avut luni întrevederi cu Manfred Weber, liderul grupului PPE, cu Iratxe Garcia, șefa grupului S&D, cu Dacian Cioloș și Guy Verhofstadt, liderul Renew Europe și ex-liderul ALDE și cu co-liderii grupului Verzilor, Ska Keller și Phillipe Lamberts.

