Festivalul Ambasadelor, de luni până duminică la ARCUB şi în Parcul Titan

Cea de-a IV-a ediţie a evenimentului multicultural Festivalul Ambasadelor (World Experience Festival) va avea loc de luni până duminică la ARCUB şi în Parcul Titan între 7 şi 9 septembrie, Asociaţia ESCU – organizator al evenimentului – anunţând participarea a 70 de misiuni diplomatice, institute culturale, organizaţii internaţionale, comunităţi etnice şi minorităţi naţionale şi a peste 80 de artişti din mai multe colţuri ale lumii.

Proiectul este organizat sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 şi cu Patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO.

„Festivalul este conturat ca un traseu sonor ce va invita publicul să descopere mai multe ţări şi civilizaţii, prin spectacole autentice de muzică live şi performing arts, expoziţii şi instalaţii interactive, conferinţe, cinematografie, gastronomie, tradiţii şi ateliere creative multiculturale şi multietnice. Festivalul-platformă celebrează diversitatea patrimoniului cultural mondial într-un singur oraş, transmite mesaje de respect, toleranţă şi deschidere faţă de alte culturi şi naţionalităţi, este expresia celebrării multiculturale a lumii pe o scenă din Bucureşti. Proiectul aduce împreună creativitatea, arta, tradiţiile şi aromele lumii într-un eveniment unic”, se arată într-un comunicat remis presei.

Ediţia a IV-a a festivalului, sub tematica The Sounds of the World – Sunetele Lumii, va aduce pe aceeaşi scenă artişti din Sudan, Italia, Cipru, Argentina, Brazilia, Cuba, Peru, Iran, Indonezia, Congo, Siria, Irlanda, India, Palestina, Croaţia, Japonia, Albania.

Festivalul va include expoziţia centrală „Sounds of the World” – în zona indoor de World Art organizată de ARCUB la Hanul Gabroveni, în perioada 3 – 9 septembrie, workshopuri şi ateliere prin care participanţii vor avea ocazia să testeze şi să experimenteze câteva dintre cele mai interesante instrumente tradiţionale din mai multe zone geografice, ceremonii culturale autentice şi conferinţele „World Musical Dialogue” cu teme precum muzica văzută ca un instrument diplomatic, oraşele creative muzicale din reţeaua UNESCO, muzica pe cale de dispariţie şi conservarea patrimoniului muzical.

La World Cinema peste 15 proiecţii cinematografice, atât documentare, cât şi filme artistice, vor aborda tematici ce ţin de muzica şi dansurile lumii.

În zona outdoor de Word Bazaar&World Music&Shows organizată în Parcul Titan, intrarea Globul Lumii, în perioada 7 – 9 septembrie, artişti din întreaga lume vor evolua în spectacole de muzică şi performing art pe scena centrală.

Bazarul multicultural va avea pavilioane de prezentare în care toţi participanţii – ambasadele, organizaţii, minorităţi etnice – îşi vor expune cele mai reprezentantive obiecte de patrimoniu cultural, vor organiza ateliere artistice şi degustări gastronomice, vor oferi oferi suveniruri şi vor interacţiona cu publicul, oferind informaţii despre ţara lor.

World Food Arena reuneşte restaurante, food trucks, dulciuri şi băuturi răcoritoare cu reţete reprezentative pentru ţări din America Latină, Asia, dar şi din Europa.

Festivalul Ambasadelor se desfăşoară sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO şi al Ministerului Afacerilor Externe, fiind cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, Primăria Sectorului 3, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, cu sprijinul Institutului Cultural Român, InfoCons – Organizaţie pentru Protecţia Consumatorilor.

