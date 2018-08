Secretarul american al Apărării este de acord cu crearea unui comandament pentru spațiu: ”Trebuie să considerăm spaţiul ca un domeniu de luptă în dezvoltare”

Secretarul american al apărării, Jim Mattis, s-a declarat marţi “absolut” favorabil creării unui nou comandament militar pentru spaţiu, fără a merge totuşi până la a spune că îşi doreşte forţa spaţială despre care a vorbit președintele Donald Trump, relatează AFP.

“Trebuie să considerăm spaţiul ca un domeniu de luptă în dezvoltare şi cu siguranţă că un comandament militar se numără printre lucrurile pe care putem crea“, a declarat presei şeful Pentagonului, conform Agerpres.

Poziția lui Mattis intervine la aproximativ două luni după ce președintele SUA a spus public că ordonă ”Departamentului Apărării şi Pentagonului să înceapă imediat procesul necesar pentru a stabili o forţă spaţială drept a şasea ramură a forţelor armate”.

”Pentru a apăra America, o simplă prezenţă în spaţiu nu este suficientă, noi trebuie să dominăm spaţiul”, a declarat atunci Donald Trump.

Donald Trump indicase deja că este favorabil creării acestei a şasea ramuri, alături de armata terestră (US Army), aviaţia militară (US Air Force), marina (US Navy), corpul puşcaşilor marini şi gărzile de coastă.

Dorința președintelui SUA reamintește de o inițiativă a președintelui Ronald Reagan din anul 1983, celebra Inițiativă Strategică de Apărare, supranumită în literatura de specialitate a Războiului Rece drept ”Războiul Stelelor”. Această inițiativă, apărută cu câțiva ani înainte de normalizarea relațiilor americano-sovietice și demantelarea URSS, era un program militar care viza crearea unui scut antirachetă ce avea să apere SUA de rachetele balistice intercontinentale lansate de URSS.

Proiectul prevedea să se instaleze în spațiul cosmic sateliți purtători de baterii de lansatoare, dotate cu radare și lasere pentru a depista și distruge mai ușor rachtele balistice. Acesta a fost abandonat în 1991, odată cu desființarea Pactului de la Varșovia și cu destrămarea Uniunii Sovietice.

.