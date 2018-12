Ședința CSAT. Președintele Klaus Iohannis anunță că i-a prelungit prin decret mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) că a semnat un decret prin care îi prelungește mandatul generalluui Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării, precizând că propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leș, nu a fost aprobată.

”Această propunere făcută de ministrul Apărării nu respectă rigorile legii. În consecinţă, CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apărării, o situaţie foarte neplăcută, care arată o dată în plus, dacă ar fi fost nevoie, că PSD nu este capabil să gestioneze problemele mari ale ţării. În situaţia în care am ajuns, practic, nu există o propunere valabilă pentru persoana care va prelua funcţia de şef al Statului Major al Armatei. Deci, nu există o propunere pentru şeful Armatei. Mandatul generalului Ciucă se termină pe 31 decembrie. România nu poate să rămână fără şef al Armatei. Această situaţie generată de incompetenţa PSD trebuie rezolvată. După şedinţa CSAT, am rezolvat-o. Am luat decizia şi am semnat şi trimis spre publicare decretul prin care se prelungeşte mandatul de şef al Armatei pentru generalul Ciucă”, a susținut președintele Klaus Iohannis în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc la Palatul Cotroceni.

El a menţionat că generalul Nicolae Ciucă este ”un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase”.

”Bine ar fi fost ca această chestiune să-şi fi găsit mai repede soluţionarea, dar în continuare cred că Armata României trebuie să ştie cine o conduce şi cum o conduce”, a precizat preşedintele.

Pe 19 decembrie, ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, anunţa că nu va prelungi mandatul lui Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Apărării.