Ambasadorul Luminița Odobescu: ”Unitatea este cuvântul cheie care a definit anul 1918 și rămâne obiectivul nostru în calitate de viitoare președinție a Consiliului UE”

,,Unitatea este cuvântul cheie care a definit anul 1918, actul marii uniri si unitatea rămâne obiectivul nostru în calitate de viitoare președinție a Consiliului UE, iar coeziunea o valoare europeană comună va fi mottoul președinției rotative”, a declarat Luminița Odobescu, reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro la finalul unei recepții organizate la Bruxelles cu ocazia Zilei Naționale și a Centenarului Marii Uniri.

În interviul acordat, ambasadorul a explicat pe larg beneficiile aduse românilor de la începerea președinției rotative a României în Cosiliul UE, dar și confruntările și noile provocări la care vom fi supuși.

,,Dorim să prezentăm o Românie modernă care stie să facă față provocărilor si care este gata să răspundă prezent tuturor obiectivelor pe care le are in prioritățile sale. Românii sunt apreciați peste tot unde se duc in UE. Sunt apreciați pentru căldura lor, pentru ospitalitate dar și pentru ceea ce fac. Suntem prezenți în multe sectoare inovatoare, precum IT, medicină sau inteigență artificială. Este foarte important să prezentăm acest lucru și de aceea anul viitor vrem să punem accent pe aceste domenii, alături de politicile tradiționale, dar in egală măsură suntem pregătiți să facem fată oricărei provocări, nu va fi o perioadă simplă, avem Brexit pe agendă, ne pregătim pentru alegerile europene, dar cum am spus la început,unitatea trebuie să ne definească si unitatea va fi si cuvantul cheie in pregatirea Summitului de la Sibiu, moment important al presedintiei noastre.

La finalul transmisiei live, ambasadorul Reprezentaței Permanente a urat la mulți ani tuturor românilor, invitandu-i în acelasi timp să urmărească activitatea campaniei pe care Reprezentața Permanentă o desfășoară pe Twitter și Facebook, prezentând România și oamenii săi.