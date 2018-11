Ample proteste în Cehia. Peste 20.000 de oameni au inundat străzile capitalei, cerând demisia premierul Andrej Babis, acuzat de deturnare de fonduri europene

Protestele față de prim-ministrul miliardar ceh Andrej Babis, acuzat că a deturnat fonduri europene, au dominat sâmbătă comemorarea la Praga a celei de-a 29-a aniversări a ”Revoluției de catifea” anticomuniste, a transmis un corespondent al France Presse, citat de Agerpres.

Celebrations of November 17 ( Day of Fight for Freedom & Democracy) at Old Town Square in Prague, Czechia 🇨🇿#Prague #celebration #Czechia pic.twitter.com/rHtHMLiaVV

— Visit Czechia (@Visit_Czechia) November 18, 2018