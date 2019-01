Comisarul european Corina Crețu: “Sper sincer ca Președinția Română să încheie acordul asupra Bugetului cât mai curând posibil”

“In calitate de Comisar European pentru Politica Regionala, sunt in mod special interesata ca in perioada in care România detine Presedintia, Consiliul sa incheie un Acord privind Bugetul (Cadrul Financiar Multianual) pentru perioada 2021-2027, a transmis comisarul Corina Crețu, la preluarea președinției rotative a Consiliului UE.

Sper sincer ca propunerea Comisiei Europene sa fie acceptata de Parlamentul European si Consiliul European, ca si ca co-legislatori, inaintea alegerilor europarlamentare. Orice intarziere in adoptarea Bugetului, va aduce cu sine intarzieri in implementarea proiectelor realizate cu fonduri europene in toate statele membre.