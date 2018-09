Din Skopje, Angela Merkel le cere macedonenilor să se prezinte la referendumul privind denumirea ţării lor

Cancelarul german Angela Merkel le-a cerut sâmbătă macedonenilor să se prezinte la referendumul din 30 septembrie în care aceştia sunt chemaţi să valideze acordul cu Grecia conform căruia ţara lor se va numi „Republica Macedonia de Nord”, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Acest vot este o şansă istorică”, a declarat Merkel într-o conferinţă de presă comună cu premierul macedonean Zoran Zaev.

Kanzlerin #Merkel in Skopje zum Referendum im Namensstreit: Die Hoffnung ist zum Greifen nah, dass wir entscheidende Schritte für eine Aufnahme in die Familie von NATO und EU vorankommen. Der 30. September ist eine historische Chance, die nur einmal in jeder Generation kommt. pic.twitter.com/bgPFhRO074

— Steffen Seibert (@RegSprecher) September 8, 2018