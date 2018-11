Donald Trump se simte „jignit” de Emmanuel Macron și de ideea unei armate europene: ”Mai întâi să-și achite contribuția corectă față de NATO”

Preşedintele american Donald Trump a apreciat vineri că este “foarte jignitor” ca omologul său francez Emmanuel Macron să declare că Europa ar trebui să-şi creeze propria armată pentru a se proteja de duşmani potenţiali, inclusiv SUA.

“Președintele Macron al Franței a sugerat ca Europa ca să își construiască propria armată pentru a se proteja de SUA, China și Rusia. Foarte jignitor, dar poate că Europa ar trebui mai întâi să-şi achite contribuţia corectă faţă de NATO, pe care Statele Unite o subvenţionează foarte mult“, a scris Trump pe Twitter de îndată ce a ajuns în Franţa unde se va întâlni cu Macron, cu care a dezvoltat o relație personală apropiată, și va participa la ceremoniile dedicate Centenarului Armistițiului care a pus capăt ostilităților din cadrul Primului Război Mondial.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018