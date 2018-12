Europarlamentarul Răzvan Popa (PSD, S&D), mesaj către români de Crăciun: ,,A fost un an istoric, în care România a aniversat 100 de ani de la Marea Unire”

Întregul mesaj al eurodeputatului:



,,Dragi români,

Vă doresc din toată inima ca acest final de an să fie o adevărată sărbătoare și să vă găsească alături de familie și de toți cei dragi. A fost un an istoric, în care România a aniversat 100 de ani de la Marea Unire. Momentul la care s-au încununat eforturile multor generații pentru ca toți românii să trăiască în interiorul acelorasi granițe.

Sper ca anul care va veni să aducă mai multă liniște, armonie, realizări și să ne găsească mai uniți.

Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiți în dar lumină!

Sănătatea, fericirea și prosperitatea să vă însoțească în 2019!