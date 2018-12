Eurodeputatul Claudia Țapardel (PSD, S&D), mesaj către români de Crăciun: ,,Am convingerea că în sufletele tuturor românilor, comemorarea Marii Uniri a reprezentat un moment cu totul şi cu totul special”

Întregul mesaj al eurodeputatului:



,,În prag de sărbători, aș vrea să vă urez tuturor un Crăciun fericit și un final de an liniștit, alături de cei dragi.Anul 2018 a fost unul deosebit de important, an în care am marcat Centenarul Marii Uniri, un moment istoric foarte important pentru ţara noastră. Am convingerea că în sufletele tuturor românilor, comemorarea Marii Uniri a reprezentat un moment cu totul şi cu totul special, care ne-a reamintit faptul ca poporul român a fost şi va ramane un popor puternic. De aceea, îmi doresc că 2019 să aducă în primul rând armonie şi pace, dar şi mai multă unitate şi solidaritate între românii de pretutindeni.

Consider că, #România crește de la an la an şi îmi doresc ca această prosperitate despre care vorbim să se resimtă și în casele oamenilor, în special în ale celor care au cu adevărat nevoie. Cred că avem un potențial uriaș și aș vrea ca toți cetățenii români să beneficieze cu adevărat de rezultatele activității noastre ca politicieni.Eu rămân același om dedicat misiunii mele de a reprezenta cu mândrie țara noastră și pe cetățenii săi în munca pe care o desfășor în Parlamentul European, pentru că am convingerea că putem și merităm mai mult.