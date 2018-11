Mii de persoane au manifestat sâmbătă la Londra cu scopul de a denunța ”inacțiunea criminală” a Guvernului în lupta împotriva schimbărilor climatice

Mii de persoane au manifestat sâmbătă la Londra, la apelul mișcării Extinction Rebellion, blocând poduri din capitala britanică cu scopul de a denunța ”inacțiunea criminală” a Guvernului în lupta împotriva schimbărilor climatice, anunță AFP, citat de Adevărul.ro.

#RebellionDay #ExtinctionRebellion #climatechange #LambethBridge ruddy good day out in the City with jolly good non violent fellow rebels. Much love to those arrested in the name of our lovely Planet Earth 💕💕💕💕 Respect ✌👊 via @MissMiniPaws pic.twitter.com/lR89wFmDh8

— Extinction Rebellion (@ExtinctionR) November 17, 2018