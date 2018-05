Ministrul afacerilor europene, Victor Negrescu, și șeful Reprezentanței CE în România, Angela Cristea, în dialog cu cetățenii privind viitorul Europei la Alba Iulia, orașul Marii Uniri (LIVE, 11 mai, ora 17:00)

Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, și șeful Reprezentanței Comisiei Europene, Angela Cristea, participă vineri la un dialog despre viitorul Europei, în data de 11 mai, la Alba Iulia.

Evenimentul are loc la două zile distanță după celebrarea Zilei Europei și se desfășoară în localitatea în care s-a semnat actul Marii Uniri de la 1918, anul acesta România marcând Anul Centenarului respectivului moment de mare importanță istorică.

Dezbaterea are loc la Principia – Castrul Roman Apulum, piața Cetății, începând cu ora 17.00 și este transmisă LIVE pe CaleaEuropeana.ro.

Cei interesați să participe în direct la dialog pot completa formularul de înscriere până cel târziu în data de 10 mai, ora 12.00: http://bit.ly/CDAlbaIulia

Participarea la eveniment este disponibilă și on-line, prin intermediul rețelelor sociale Facebook și Twitter, folosind #EUdialogues și #FutureOfEurope.

Dialogul de la Alba Iulia este cel de-al doilea eveniment sub egida Citizens’ Dialogues organizat în România în acest an, după evenimentul co-organizat de Comitetul European al Regiunilor și Comisia Europeană, în parteneriat cu CaleaEuropeana.ro, la Bacău la data de 18 aprilie. Totodată, evenimentul are loc la două zile distanță după ce Ministerul Afacerilor Externe și Institutul European din România au lansat, cu prilejul Zilei Europei, consultările cetățenești privind viitorul Uniunii Europene”.

Anul trecut, România a găzduit zece dialoguri cu cetățeni sub egida Citizens’ Dialogues: la București, unde au participat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker, prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, comisarul pentru politică regională, Corina Crețu, și președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz; la Cluj-Napoca, unde a luat parte comisarul pentru educație, cultură, tineret și sport, Tibor Navracsics; la Zalău, unde au participat Corina Crețu și ministrul român al fondurilor europene, Rovana Plumb; la Iași, unde a luat parte comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, Marianne Thyssen; și, din nou, la București, unde au participat comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, Vytenis Andriukaitis, comisarul european responsabil pentru buget, Gunther Oettinger, seria dialogurilur din 2017 fiind închisă cu un eveniment de acest tip la care a participat, din nou, comisarul Corina Crețu.

