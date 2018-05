Summit UE – Balcanii de Vest în Bulgaria, pe fondul tensiunilor cu SUA. Politicile lui Donald Trump „se vor confrunta cu o abordare europeană unită”

Uniunea Europeană încearcă să-și consolideze relațiile cu Balcanii de Vest în cadrul unui summit ce va avea loc, joi, în Bulgaria. Însă discuțiile riscă să fie eclipsate de dezbateri cu privire la provocări diplomatice ale președintelui american Donald Trump, relatează presa internațională.

„Politicile lui Donald Trump cu privire la acordul iranian și comerț se vor confrunta cu o abordare europeană unită. Liderii UE vor aborda ambele subiecte”, a anunțat președintele Consiliului European Donald Tusk în urma deciziei foarte controversate a liderului SUA cu privire la Iran.

Policies of @realDonaldTrump on #IranDeal and trade will meet a united European approach. EU leaders will tackle both issues at the summit in Sofia next week.

— Donald Tusk (@eucopresident) May 8, 2018