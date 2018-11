Acord pentru Brexit. Guvernul britanic aprobă acordul cu UE, iar Comisia Europeană cere Consiliului European să constate că s-au realizat progrese decisive. J.C. Juncker propune un summit Brexit până la finalul acestei luni

Marea Britanie și Uniunea Europeană au reușit deblocarea tratativelor privind Brexit și au ajuns la un acord final provizoriu cu privire la ieșirea Regatului Unit din UE, au anunțat joi guvernul de la Londra și Comisia Europeană prin intermediul negociatorului-șef Michel Barnier.

Acordul de retragere de 585 de pagini acoperă toate elementele retragerii Regatului Unit din UE: drepturile cetăţenilor, aspectele financiare, perioada de tranziţie, guvernarea, protocoalele privind Irlanda, Gibraltarul şi Ciprul, precum şi o serie de alte probleme de separare.

LIVE UPDATE – Conferință de presă Donald Tusk – Michel Barnier



Negociatorul-șef al UE, Michel Barnier: ”A fost găsită o soluție”

”A fost găsită o soluţie între UE şi Londra pentru a evita o frontieră dură” între Irlanda şi Irlanda de Nord în proiectul de acord privind Brexitul, a anunţat miercuri negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, citat de AFP şi Reuters, în condițiile în care problema graniței dintre cele două a determinat prelungirea impasului în aceste negocieri.

Premierul Theresa May: Acordul este cel mai bun posibil

De cealaltă parte, potrivit Agerpres, premierul Theresa May, care a condus o ședință de guvern de peste cinci ore pentru a aproba acordul, a anunțat că “decizia colectivă a cabinetului este că guvernul trebuie să aprobe proiectul de acord”.

“Este un pas decisiv care ne va permite să avansăm şi să finalizăm acordul. (…) Opţiunile pe care le aveam erau dificile, în special în ce priveşte Irlanda de Nord. Cred că proiectul de acord privind ieşirea (din UE) este cel mai bun posibil”, a detaliat May, care a fost nevoită să își anuleze o întrevedere cu președintele Klaus Iohannis, aflat la Londra atât pentru a discuta cu Theresa May, cât și pentru a participa la aniversarea Prințului Charles.

Ulterior, Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat că a recomandat Consiliului European să organizeze un summit cu Marea Britanie.

“Am trimis o scrisoare președintelui Consiliului European recomandând că s-au înregistrat progrese decisive în negocierile privind retragerea ordonată a Marii Britanii din Uniunea Europeană”, a scris Jean-Claude Juncker joi pe Twitter, adăugând că summitul urmează să aibă loc până la sfârşitul lunii.

I have just sent a letter to @eucopresident recommending to the #EUCO #Article50 to find that decisive progress has been made in the negotiations on the orderly withdrawal of the United Kingdom from the European Union. #Brexit pic.twitter.com/7twf2adwkO

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 14, 2018