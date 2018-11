Brexit. O altă etapă a amplului proces de negociere a fost finalizată. Londra și Bruxelles-ul au căzut de acord asupra textului privind viitoarea relație între UE și Marea Britanie

Negociatorii britanici și cei ai Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la textul documentului comun care stabilește obiectivele pentru viitoarele relații după ce Marea Britanie va părăsi comunitatea europeană, a anunțat joi președintele Consiliului European, Donald Tusk, potrivit DPA, citat de Agerpres.

Documentul are nevoie acum de aprobarea politică a Londrei şi a restului de 27 de state, care se vor reuni duminică într-un summit extraordinar la Bruxelles.

”Tocmai am trimis UE-27 proiectul unei declaraţii politice cu privire la relaţia viitoare între UE şi Marea Britanie. Preşedintele Comisiei m-a informat că el a fost convenit la nivel de negociatori şi, în principiu, la nivel politic, sub rezerva aprobării sale de către liderii” UE, a scris Donald Tusk pe Twitter.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.

— Donald Tusk (@eucopresident) November 22, 2018