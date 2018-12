Comitetul European al Regiunilor, Primăria Municipiului Arad și Calea Europeană organizează un dialog local dedicat mobilității forței de muncă și dezvoltării sustenabile (LIVE, 7 decembrie, ora 17:00)

Comitetul European al Regiunilor (CoR), Delegația Națională a României la CoR, și platforma CaleaEuropeană.ro organizează, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad și în parteneriat cu Biroul Parlamentului European în România, un dialog local ce vizează stimularea conceptului de implicare locală pentru viitorul Europei, construit sub forma unei platforme de dialog, între autorități și cetățeni ca beneficiari, și dedicat tematicii mobilității forței de muncă și dezvoltării sustenabile.

Dialogul cu cetățenii, intitulat „Mobilitatea forței de muncă și dezvoltare sustenabilă”, are loc la Arad, vineri 7 decembrie, cu începere de la ora 17:00. Evenimentul este transmis LIVE pe CaleaEuropeană.ro.

Dezbaterea face parte din serie de evenimente organizate sub egida noii inițiativei CoR – Future of Europe – și are loc și în contextul în care România a fost aleasă să găzduiască Summit-ul Autorităților Locale și Regionale din Uniunea Europeană care va avea loc în perioada 14-15 martie 2019 la București în perioada exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Acest dialog local se înscrie, totodată, și în rândul campaniei de conștientizare privind alegerile europene din 23-26 mai 2019 (www.dedataastavotez.eu), ce vor avea loc la 40 de ani distanță de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European.

Dialogul local de la Arad este primul astfel de eveniment organizat în România după discursul privind Starea Uniunii: viziunea regiunilor și orașelor (#SOTREG2018), susținut de președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, la data de 9 octombrie 2018, moment ce a culminat cu prezentarea și adoptarea opiniei CoR privind viitorul Europei, intitulată „Reflectând asupra Europei: vocea autorităților locale și regionale pentru a restabili încrederea în Uniunea Europeană”.

Comitetul European al Regiunilor invită cetățenii români să își exprime opinia privind viitorul Europei (click pe imagine)

În contextul desfășurării inițiativei „Reflectând asupra Europei”, Comitetul European al Regiunilor a lansat un sondaj, în anul 2016, privind principalele probleme pe care cetățenii le identifică în orașul și regiunea în care trăiesc. Până în prezent, 22.369 cetățeni europeni au completat sondajul, 1.058 dintre aceștia fiind din România.

Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în România, șomajul, politicile pentru tineret și mobilitatea și transportul public sunt considerate principalele trei probleme la nivel local și regional. În România, cele trei probleme menționate au fost clasificate astfel de către cetățeni: 28% dintre ei consideră că mobilitatea și transportul public este principala problemă la nivel local și regional, 25% politicile pentru tineret și 24% șomajul.

