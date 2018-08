Consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump avertizează asupra amestecului Chinei, Iranului și Coreii de Nord în alegerile americane

Consilierul pentru securitate naţională al președintelui SUA, John Bolton a numit China, Coreea de Nord şi Iranul drept ţări care s-ar putea amesteca în alegerile americane, în condițiile în care în toamna acestui an vor avea loc alegeri pentru Congresul american.

Afirmaţiile lui Bolton, care au fost făcute duminică, au venit după ce, cu o zi înainte, preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a invocat un posibil amestec al Chinei în alegerile americane.

„Toţi idioţii care se concentrează pe Rusia ar trebui să înceapă să privească într-o altă direcţie, China“, a scris liderul Casei Albe pe Twitter.

All of the fools that are so focused on looking only at Russia should start also looking in another direction, China. But in the end, if we are smart, tough and well prepared, we will get along with everyone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 18, 2018