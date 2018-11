Madrid și Londra au ajuns la un acord privind Gibraltarul cu numai câteva ore înaintea summitului extraordinar din Bruxelles

Spania şi Marea Britanie şi-au soluţionat sâmbătă disputa cu privire la Gibraltar, înlăturând astfel unul dintre ultimele obstacole în calea acordului prinvind Brexit, pe care liderii UE ar trebui să îl aprobe astăzi.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunţat că Spania a ajuns la un acord cu privire la Gibraltar şi, prin urmare, duminică va vota în favoarea Brexit-ului. ”Tocmai l-am anunţat pe regele Spaniei că Spania a ajuns la un acord privind Gibraltarul. Spania şi-a ridicat vetoul şi va vota în favoarea Brexit-ului”, a transmis Sanchez, într-o declaraţie în direct la televiziunea spaniolă, potrivit Agerpres.

Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit, sâmbătă seara, cu preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker şi cu preşedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurări că totul va decurge conform programului în cadrul întâlnirii de duminică.

Viitorul micului teritoriu britanic situat în extremitatea de sud a Spaniei devenise, în ultimele zile, principalul obstacol în validarea de către liderii UE a ”acordului retragerii” britanice din Uniune.

În urma întâlnirii de sâmbătă seară, purtătorul de cuvânt al lui Jean-Claude Juncker a declarat că negocierile au fost corecte “atât pentru UK, cât şi pentru UE”, în timp ce Donald Tusk a citat versurile unei melodii a trupei Queen ca motto pentru summitul de duminică, spunând “Friends will be friends right till the end/Prietenii vor fi prieteni până la sfârşit”.