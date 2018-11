VIDEO Președintele Klaus Iohannis participă astăzi la summitul extraordinar dedicat agreării acordului dintre Londra și Bruxelles

Președintele României participă astăzi la reuniunea extraordinară a Consiliului European (art.50) de la Bruxelles, potrivit Administrației Prezidențiale.

“Astăzi avem o singură temă pe ordinea de zi, este discuția asupra proiectului de Acord de retragere, acordul Brexit.

Trebuie să înțelegem bine despre ce este vorba. Plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeană are două faze importante: retragerea și relațiile viitoare, care vor fi stabilite ulterior. Deci astăzi vorbim despre Acordul de retragere, este foarte important, fiindcă fără un astfel de Acord nimic nu rămâne stabilit între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Acest Acord a fost negociat îndelung, în detaliu. UE 27, deci noi care rămânem în Uniune, am stabilit o echipă de negociatori cu un negociator șef, domnul Barnier, echipă care a făcut o treabă foarte bună. Noi i-am sprijinit, în același timp am avut grijă ca punctele care ne interesează pe noi să fie bine clarificate în acest proiect de Acord și, până în acest moment, pot să spun că suntem mulțumiți de proiect. Deci, proiectul reflectă toate preocupările noastre și soarta românilor din Marea Britanie, finanțarea bugetului Uniunii Europene și multe, multe alte lucruri. Este un Acord care are 500 de pagini și opinia noastră este că proiectul e bun, merită mers mai departe“, a spus președintele României la sosirea reuniunii Consiliului European.

“Drepturile românilor, dacă acest Acord se aprobă, sunt perfect protejate. Deci, încă o dată, sub rezerva aprobării Acordului, dacă acesta intră în vigoare, pentru noi este foarte potrivit. Vă mulțumesc!”, a conchis acesta.

Obiectivul reuniunii este de a agrea proiectul de acord pentru retragerea Marii Britanii din UE, dar membrii Consiliului European vor aborda și Declarația politică privind viitoarele relații dintre UE și Marea Britanie.

După agrearea proiectului de către liderii statelor membre în Consiliul European, Acordul de retragere al Marii Britanii din Uniune urmează să fie aprobat formal în Consiliul UE şi de Parlamentul European și ratificat de către Parlamentul britanic. Marea Britanie și Uniunea Europeană au reușit deblocarea tratativelor privind Brexit și au ajuns la un acord final provizoriu cu privire la ieșirea Regatului Unit din UE. Acordul de retragere de 585 de pagini acoperă toate elementele retragerii Regatului Unit din UE: drepturile cetăţenilor, aspectele financiare, perioada de tranziţie, guvernarea, protocoalele privind Irlanda, Gibraltarul şi Ciprul, precum şi o serie de alte probleme de separare. Cu doar o zi înainte de summit, Spania şi Marea Britanie şi-au soluţionat disputa cu privire la Gibraltar, înlăturând astfel unul dintre ultimele obstacole în calea acordului prinvind Brexit. Viitorul micului teritoriu britanic situat în extremitatea de sud a Spaniei devenise, în ultimele zile, principalul obstacol în validarea de către liderii UE a ”acordului retragerii” britanice din Uniune. Premierul britanic Theresa May s-a întâlnit, sâmbătă seara, cu preşedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker şi cu preşedintele Consiliului European extraordinar de la Bruxelles, Donald Tusk, primind asigurări că totul va decurge conform programului în cadrul întâlnirii de duminică.

–