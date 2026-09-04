Ministerul Dezvoltării: Au fost finalizate 281 de documentații de urbanism și mobilitate din PNRR, față de 100 asumate

FONDURI EUROPENEROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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Ministerul Dezvoltării a finanțat, din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proiecte care vor conduce la orașe mai frumoase, localități mai bine proiectate și la o mobilitate urbană mai prietenoasă cu mediul. Documentațiile de urbanism și mobilitate au fost finalizate în proporție de 281%, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, potrivit comunicatului oficial

Pentru investiția privind elaborarea și actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, ținta stabilită, în urma renegocierii PNRR, a fost de 100 de planuri urbanistice generale pentru localități, planuri zonale și planuri de mobilitate urbană durabilă, iar, conform documentelor încărcate de beneficiari până astăzi în platforma Ministerului Dezvoltării, au fost finalizate 281 de documentații, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 281% și o depășire a țintei cu 181%, a arătat ministrul.

Rezultatul a fost obținut în contextul în care, în urma renegocierii PNRR din 2026, au fost menținute în finanțare cu prioritate investițiile aflate într-un stadiu avansat de implementare.

Pe parcursul ultimelor luni, Ministerul Dezvoltării a organizat, periodic, sesiuni de lucru cu beneficiarii, pentru clarificarea procedurilor, respectarea termenelor, derularea avizării și încărcarea documentelor necesare în platforma dedicată.

„Ministerul Dezvoltării a oferit autorităților locale proceduri transparente, termene clare și sprijin constant. Planurile urbanistice și cele de mobilitate sunt instrumentele prin care comunitățile își planifică dezvoltarea pentru următorii ani, prin care dezvoltăm localități mai prietenoase cu mediul și cu o mobilitate mai fluidă”, a conchis Cseke Attila.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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