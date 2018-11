UNESCO. O nouă etapă a reconcilierii inter-coreene. O cerere comună a celor două Corei, acceptată în Patrimonul Umanității, un demers ”fără precedent”

Cele două Corei au prezentat luni o candidatură comună pentru înscrierea luptei coreene în Patrimoniul Umanității, care a fost aprobată de UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură), un demers ”fără precedent”, care marchează o nouă etapă în procesul de apropiere dintre cele două state, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Faptul că cele două Corei au acceptat să-şi depună în comun candidaturile este fără precedent”, a declarat directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay, pentru care ”acest rezultat este o nouă ilustrare a puterii extraordinare a patrimoniului cultural ca vector al păcii şi al legăturii între popoare”.

The two Koreas 🇰🇵🇰🇷 jointly submit & get inscribed traditional Korean wrestling “Ssirum/Ssireum” on @UNESCO‘s #IntangibleHeritage List! This symbolic step towards inter-Korean #reconciliation shows the power of #HeritageForPeace.

ℹ️ https://t.co/fRkYgGkGvf pic.twitter.com/xSK2OApmVM

— UNESCO (@UNESCO) November 26, 2018