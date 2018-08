Ambasadorul SUA la Londra cere Marii Britanii să își retragă sprijinul față de acordul nuclear cu Iranul

Statele Unite ale Americii, prin vocea ambasadorului american la Londra, Woody Johnson, a cerut duminică Marii Britanii să își retragă sprijinul față de acordul nuclear cu Iranul, încheiat în anul 2015, și să își unească forțele cu Washington pentru a contracara amenințarea globală pe care o reprezită Teheranul, informează Reuters, citat de Agerpres.

My message to Britain – use your considerable diplomatic power and influence and join us as we lead a global effort to build a genuinely comprehensive agreement with #Iran. https://t.co/16MmXD0HzH

— Ambassador Johnson (@USAmbUK) August 12, 2018