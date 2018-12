Eurostat: Peste 60% din tinerii români stau în locuințe supraaglomerate, dublul mediei UE

Mai mult de jumătate dintre tinerii români (65,1%) locuiau în 2017 în gospodării supraaglomerate, faţă de o medie de 26,7% la nivelul Uniunii Europene, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În zece state membre se înregistrează o rată de supraaglomerare pentru tineri mai ridicată decât media UE. Printre ele, şapte ţări (Slovacia, Letonia, Polonia, Croaţia, Ungaria, Bulgaria şi România) au raportat anul trecut că mai mult de jumătate din populaţia lor tânără locuieşte în gospodării supraaglomerate. În rândul statelor membre ale UE, cel mai scăzut procent de tineri cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani care locuiau în gospodării supraaglomerate se înregistra în 2017 în Malta (4%), Cipru (5,7%) şi Belgia (7,7%) iar cel mai ridicat în România (65,1%), Bulgaria (61,6%) şi Ungaria (57,4%).

Conform Eurostat, se consideră că o persoană trăiește într-o locuință supraaglomerată atunci când respectiva locuință nu are un număr de camere cel puțin egal cu următoarea sumă: o cameră per locuință, o cameră per cuplu, o cameră per persoană singură de cel puțin 18 ani, o cameră per pereche de persoane singure de același sex cu vârste între 12 și 17 ani, o cameră per persoană singură cu vârsta între 12 și 17 ani și neinclusă la categoria anterioară, o cameră per pereche de copii mai mici de 12 ani.

