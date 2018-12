Moment istoric la Bruxelles: România a prezentat programul comun al trio-ului de președinții pe care îl exercită de la 1 ianuarie 2019 alături de Finlanda și Croația

România, prin intermediul ministrului delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a prezentat marți, la Bruxelles, în numele trio-ului de președinții ale Consiliului Uniunii Europene România-Finlanda-Croația, programul comun de lucru al Consiliului pentru următoarele 18 luni.

Conform cutumei, țara care deschide trio-ul de președinții rotative cărora le revine responsabilitatea prezidării Consiliului în perioada 1 ianuarie 2019 – 30 iunie 2020 este responsabilă de prezentarea acestui program. Pentru România, oportunitatea de a deschide acest trio de președinții decurge din faptul că țara noastra va asuma, începând cu 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, prima sa președinție rotativă la Consiliul UE.

Ministerul Afacerilor Externe: ”Programul Trio-ului de Președinții România-Finlanda-Croația cuprinde o secțiune introductivă care definește cadrul de acțiune, misiunea și reperele de context ale celor trei Președinții. Secțiunile tematice ale documentului sunt construite în jurul structurii Agendei Strategice a Uniunii (Strategic Agenda for the Union in Times of Change, convenită în cadrul reuniunii Consiliului European din 27 iunie 2014), prezentând obiectivele comune, agreate de cele trei Președinții pentru perioada ianuarie 2019 – iunie 2020, pe următoarele cinci domenii prioritare: locuri de muncă, creștere economică și competitivitate; capacitarea și protejarea cetățenilor; politici privind energia și clima; libertate, securitate și justiție; întărirea rolului Uniunii Europene ca actor global”.

Programul Trio-ului de președinții este disponibil aici.