Muntenegru: Opoziția pro-rusă a ieșit la proteste purtând veste galbene

Sute de opozanţi pro-ruşi din Muntenegru au purtat duminică veste galbene, devenit simbolul tulburărilor sociale în Franţa, în timpul unei manifestaţii împotriva unor procese lansate împotriva a doi dintre liderii lor, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Vrem să facem ca în această ţară să fie mai bine ca în Franţa, unde ţara este îmbunătăţită prin acţiuni care împiedică decizii politice dăunătoare. De aceea purtăm veste de culoare galbenă”, a spus Andrija Mandic, unul dintre liderii Frontului Democrat, o coaliţie de mai multe partide pro-ruse.

Hundreds of supporters of Montenegro’s opposition Democratic Front are protesting in Podgorica tonight over the detention of MP Medojevic.

Some people have donned yellow vests, mimicking demonstrators in the anti-government protesters in France. pic.twitter.com/4Hg39c2IG6

