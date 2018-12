Miniștrii de Externe din țările NATO se reunesc la Bruxelles, îngrijorați că ”noile rachete rusești ar putea ajunge în orașe europene, cu puțin sau fără timp de avertizare”

Miniștrii de Externe din țările NATO se reunesc marți și miercuri la Bruxelles, o întrunire marcată de noul nivel al tensiunilor în raport cu Federația Rusă, după incidentele dintre Rusia și Ucraina și Marea Azov, dar și criticile aduse Moscovei cu privire la încălcarea Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare.

Într-o conferință de presă ce prefațează reuniunea ministerială, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia că timpul pe care-l mai are la dispoziţie pentru a se alinia prevederilor tratatului privind forţele nucleare intermediare (INF) se scurge rapid şi a confirmat că aliaţii studiază cum să abordeze situaţia, avertizând că impasul actual este ”nesustenabil”, relatează agenţiile EFE şi DPA.

Potrivit lui Stoltenberg, pe agenda reuniunii se mai află discuțiile cu Skopje privind aderarea Macedoniei la NATO, relațiile cu Bosnia și Herțegovina, misiunea din Afganistan și situația din Orientul Mijlociu și Nordul Africii.

”Vom discuta despre Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare. Acest tratat a eliminat o întreagă categorie de arme. Dar a fost pus în pericol de Rusia (…) care a dezvoltat, produs și desfășurat o nouă rachetă. Este mobilă și greu de detectat și deține capabilitate nucleară. Și ar putea ajunge în orașe europene, cu puțin sau fără timp de avertizare”, a spus Stoltenberg, conform declarațiilor sale disponibile pe site-ul NATO.

Înaltul oficial aliat a făcut aceste precizări în condițiile a reluat mesajul că ”Statele Unite sunt în deplină conformitate cu Tratatul INF” și că ”nu există noi rachete americane în Europa, ci noi rachete rusești”.

”Rusia trebuie să ia măsuri imediate pentru a asigura respectarea deplină a Tratatului INF. Într-un mod transparent și verificabil. Căutăm dialog cu Rusia. Și aspirăm la îmbunătățirea relațiilor. Dar pentru a face acest lucru posibil, Rusia trebuie să respecte pe deplin angajamentele sale internaționale”, a spus Stoltenberg, insistând că preocuparea NATO este legată în special de noua rachetă rusească Novator 9M729, cunoscută şi sub numele de SSC-8.

Rusia insistă că racheta SSC-8 are o rază de acţiune sub 500 de kilometri, astfel că ea ar nu ar intra sub incidenţa prevederilor tratatului INF, însă NATO subliniază că această rachetă este mobilă şi uşor de ascuns, astfel că, de pildă, ea ar putea fi uşor rapid în enclava Kaliningrad, de unde ar putea lovi cu uşurinţă Berlinul.

Criza din Marea Azov. NATO continuă să sprijine Ucraina și Georgia

Miniștrii de Externe din țările NATO vor mai discuta și alte chestiuni de securitate, inclusiv recentul incident dintre Ucraina şi Rusia în Marea Neagră, miniștrii întâlnindu-se cu această ocazie cu omologii lor din Georgia și Ucraina.

Ambii parteneri ”se confruntă cu probleme serioase de securitate din partea Rusiei”, a precizat secretarul general al NATO.

”Vom continua să oferim ambelor țări sprijin practic și politic. Rusia a confiscat recent navele și marinarii ucraineni în apropiere de strâmtoarea Kerci. Nu există nicio justificare pentru această utilizare a forței. Solicităm calm și reținere. Rusia trebuie să elibereze marinarii și navele ucrainene. De asemenea, trebuie să permită libertatea navigației. Acces nelimitat la porturile ucrainene din Marea Azov. Navele ucrainene, militare și civile, au dreptul de a naviga prin strâmtoarea Kerci și Marea Azov”, a continuat Jens Stoltenberg.

Ucraina a introdus legea marţială pentru 30 de zile la zonele sale de frontieră, ca urmare a capturării de către paza de coastă rusă, subordonată Serviciului Federal de Securitate (FSB), a două nave-vedetă şi a unui remorcher al marinei ucrainene, împreună cu echipajele formate din 24 de marinari ucraineni, în apele teritoriale ruse din largul peninsulei Crimeea anexate. Acest incident a survenit în Marea Neagră în timp ce aceste nave încercau să pătrundă în strâmtoarea Kerci, pentru a intra în Marea Azov. Ulterior, președintele Ucrainei a decis să interzică intrarea în țară a bărbaților ruși cu vârsta cuprinsă între 16 și 60 de ani, iar Rusia a pus sub acuzare cei 24 de marinari pentru trecerea ilegală a frontierei ruse, aceștia riscând până la şase ani de închisoare fiecare

