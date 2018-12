Ovidiu-Sergiu Bîlcea, vicepreședinte CJ Arad: ”În Europa există o competiție a investitorilor. Brexit oferă posibilitatea investitorilor de a se reloca, inclusiv în România”

În Uniunea Europeană există o competiție a investitorilor, iar ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană oferă posibilitatea investitorilor de a se reloca, inclusiv în România, a declarat Ovidiu-Sergiu Bîlcea, vicepreședintele Consiliului Județean Arad, în cadrul dialogul local cu cetățenii, intitulat „Mobilitatea forței de muncă și dezvoltare sustenabilă” și organizat de Comitetul European al Regiunilor (CoR), Delegația Națională a României la CoR, și platforma CaleaEuropeană.ro, cu sprijinul Primăriei Municipiului Arad și în parteneriat cu Biroul Parlamentului European în România.

”În Europa există o competiție a investitorilor. Brexit oferă posibilitatea investitorilor de a se reloca, inclusiv în România (…) Aradul devine o adresă de relocare pentru muncitori din Româia, dar și din Sri Lanka sau Vietnam, câteva sute de persoane, dar în următoarea perioadă vom avea acest gen de migrație din zona asiatică”, a punctat Bîlcea, arătând că județul ”are infrastructură rutieră, feroviară și aeroport”.

”Dezvoltarea trebuie creată pe mai multe paliere iar administrația să fie alături de mediul de afaceri”, a a completat acesta.

Dezbaterea face parte din serie de evenimente organizate sub egida noii inițiativei CoR – Future of Europe – și are loc și în contextul în care România a fost aleasă să găzduiască Summit-ul Autorităților Locale și Regionale din Uniunea Europeană care va avea loc în perioada 14-15 martie 2019 la București în perioada exercitării Președinției Consiliului Uniunii Europene.

Acest dialog local se înscrie, totodată, și în rândul campaniei de conștientizare privind alegerile europene din 23-26 mai 2019 (www.dedataastavotez.eu), ce vor avea loc la 40 de ani distanță de la primele alegeri directe pentru Parlamentul European.

Atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în România, șomajul, politicile pentru tineret și mobilitatea și transportul public sunt considerate principalele trei probleme la nivel local și regional. În România, cele trei probleme menționate au fost clasificate astfel de către cetățeni: 28% dintre ei consideră că mobilitatea și transportul public este principala problemă la nivel local și regional, 25% politicile pentru tineret și 24% șomajul.

