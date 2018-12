Raportul eurodeputatului Marian-Jean Marinescu privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei, votat de PE: ”Sunt pregătit să închei un acord cu Preşedinţia română a Consiliului UE până în aprilie 2019”

Raportul privind Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility), coordonat de eurodeputatul Marian-Jean Marinescu, și care prevede și finanțarea infrastructurii din România, a fost votat miercuri de plenul Parlamentului European, context în care co-legislativul european a dat undă verde lui Marinescu să demareze negocierile cu președinția Consiliului UE în luna ianuarie, mandat ce va fi deținut de România.

Raportul, construit pe baza propunerii Comisiei Europene, a fost votat cu 434 de voturi pentru, 134 împotrivă și 37 de abțineri.

”În ianuarie voi începe negocierile cu Președinția română a Consiliului. Am reuşit să cresc cu 6 miliarde de euro bugetul pentru politica de transport, precum şi prelungirea, pe cale rutieră, a coridorului european „Rin-Dunăre”, de la Bucureşti către Focşani şi Albiţa. În plus, tot la propunerea mea, vor fi luate măsuri pentru creşterea transparenţei proiectelor: Comisia Europeană va publica în timp real o hartă cu stadiul de implementare a proiectelor, precum şi alte informaţii relevante. Am introdus printre priorităţile de finanţare sectoarele rutiere Siret-Suceava, Focşani-Albiţa şi sectoarele feroviare Arad-Braşov-Predeal şi Bucureşti-Craiova. În calitate de raportor al Parlamentului European în acest dosar de mare importanţă pentru România, sunt pregătit să închei un acord cu Preşedinţia română a Consiliului UE până în aprilie 2019”, a declarat Marinescu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) este implementat în baza Regulamentului (UE) nr.1316/2013 al Parlamentului şi Consiliului, și sprijină implementarea proiectelor de interes european, care vizează dezvoltarea și construcția unor infrastructuri și servicii noi, precum și modernizarea infrastructurilor și serviciilor existente în sectoarele: transport, telecomunicații, energie. În perioada de programare financiară 2014-2020, România are alocată o sumă de aproximativ 1,234 miliarde de euro pentru investiții în infrastructura de transport,pentru proiectele finanțate în cadrul anvelopei Fondului de Coeziune.

.