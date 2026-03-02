Trebuie să „împiedicăm extinderea” conflictului din Orientul Mijlociu, subliniază Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene face apel la o soluție „diplomatică” durabilă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a solicitat o soluție „diplomatică” durabilă la criza din Iran, afirmând că blocul va depune eforturi susținute pentru a se pregăti „pentru consecințele acestor evenimente recente”, informează The Guardian și Deutsche Welle.

În cadrul unei conferințe de presă privind comerțul cu Elveția, ea a declarat că situația rămâne „instabilă”, dar a salutat „o nouă speranță pentru poporul oprimant din Iran”, subliniind că UE „susține cu tărie dreptul acestuia de a-și decide propriul viitor”.

„Trebuie să depunem eforturi susținute pentru a dezescalada conflictul și a împiedica extinderea acestuia. În ultimele ore, am asistat la numeroase atacuri, inclusiv un atac cu drone asupra bazei aeriene britanice din Cipru. De asemenea, am asistat la un atac asupra instalației petroliere Saudi Aramco și condamn cu cea mai mare fermitate aceste atacuri imprudente și nediscriminatorii ale Iranului și ale aliaților săi împotriva teritoriilor suverane din regiune”, a menționat von der Leyen în conferința de presă susținută alături de Guy Parmelin.

Von der Leyen a insistat că „singura soluție durabilă este una diplomatică”, solicitând „o tranziție credibilă pentru Iran, suspendarea definitivă a programelor nucleare și balistice și încetarea activităților destabilizatoare din regiune”.

„În această după-amiază vom discuta situația generală în cadrul unei reuniuni a Colegiului de Securitate aici, la Comisia Europeană. Pentru că, de la energie la nuclear, de la transport la migrație și securitate, trebuie să fim pregătiți pentru consecințele acestor evenimente recente”, a afirmat ea.

O reuniune a miniștrilor afacerilor europene din UE, care era programată să aibă loc luni și marți în Cipru, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE, a fost amânată după ce o dronă a lovit o bază aeriană britanică de pe insulă în timpul nopții, a declarat un purtător de cuvânt al președinției cipriote, potrivit Politico Europe.

„În primele ore ale dimineții, am avut un singur incident izolat în care o dronă a lovit baza britanică din Akrotiri, Cipru”, a declarat purtătorul de cuvânt luni dimineață.

„Având în vedere această situație neprevăzută, care a afectat din păcate zborurile de astăzi către Cipru, președinția cipriotă a decis să amâne” reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Originea exactă a vehiculului aerian fără pilot este în prezent în curs de verificare, dar s-a confirmat că Republica nu a fost ținta unui atac”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Luni, un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a confirmat că alte două aeronave fără pilot care se îndreptau către baza RAF Akrotiri au fost interceptate înainte de a ajunge la destinație.

Cipru, țară membră a UE, găzduiește două baze aeriene britanice, considerate teritoriu suveran britanic. Cipru deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE.

Atacul nocturn asupra bazei din Akrotiri, care a provocat pagube limitate și nu a făcut victime, a avut loc la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer a anunțat că va permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare britanice pentru a „distruge rachete (iraniene) la sursă”.

Israelul a lansat sâmbătă dimineața ceea ce a calificat dept un „atac preventiv” asupra Iranului.

Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept răspuns, Iranul a lansat valuri de atacuri cu rachete și drone împotriva țintelor din Israel, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Irak.