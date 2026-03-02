Germania nu se va alătura operațiunii Statelor Unite și Israelului împotriva Iranului, spune ministrul german de externe

Germania nu se va alătura operațiunii SUA și a Israelului împotriva Iranului, a declarat luni ministrul german de externe Johann Wadephul, în timp ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă să se extindă, relatează dpa, potrivit Agerpres.

Guvernul german „nu are intenția de a participa”, a insistat Wadephul într-o declarație pentru stația de radio Deutschlandfunk, la două zile după ofensiva declanșată de SUA și Israel sâmbătă împotriva Iranului.

Spre deosebire de Regatul Unit, care a decis să permită SUA să folosească bazele sale din regiune pentru a distruge rachete și platforme de lansare a rachetelor iraniene, Germania nu are baze similare în zonă.

„De asemenea, nu avem resursele militare necesare”, a explicat șeful diplomației germane. Cu toate acestea, ministrul a declarat că soldații germani „s-ar apăra dacă ar fi atacați”.

Unități ale Bundeswehr-ului (armata Germaniei) staționează în prezent în Iordania și Irak. „Din perspectiva germană, nu vor exista alte măsuri dincolo de acestea”, a adăugat el.

Întrebat dacă atacul asupra Iranului contravine dreptului internațional, Wadephul a spus „desigur, există îndoieli în legătură cu asta, nu există nicio îndoială în această privință”, notează dpa.

Totuși, ministrul german de externe a insistat că „Iranul reprezintă o amenințare considerabilă, nu doar pentru Israel și regiunea respectivă, ci și pentru Germania și Europa”.

Evocând „programul de rachete balistice semnificativ al Teheranului”, Wadephul a spus că „acestea sunt rachete cu o rază care amenință de asemenea Europa”.

Regimul iranian a „fost întotdeauna hotărât” să „acționeze împotriva Europei și a intereselor europene” și amenință Germania cu „acțiuni teroriste”, a argumentat el.

Ministrul a subliniat amenințarea reprezentată de Iran, care „lansează atacuri cibernetice împotriva Germaniei”, indicând că Teheranul sprijină războiul Rusiei în Ucraina.

Citiți și: Șeful diplomației germane spune că există un interes comun de a se găsi o soluție la criza actuală, însă aceasta este posibilă „doar dacă Iranul renunță la armamentul nuclear”

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că atacurile asupra Iranului riscă să ducă la o altă situație problematică, similară cu cea din Irak sau Afganistan, dar a afirmat că Berlinul nu va da lecții Washingtonului, întrucât solicită ajutorul SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Israelul a lansat sâmbătă dimineață ceea ce a descris drept un „atac preventiv” asupra Iranului, în timp ce explozii au fost auzite în mai multe zone din Teheran.

Ulterior, președintele american Donald Trump a anunțat declanșarea unor operațiuni militare majore împotriva Iranului, afirmând că decizia are ca scop eliminarea unor „amenințări iminente” la adresa Statelor Unite și a aliaților săi.

Drept ripostă, Iranul a lansat mai multe atacuri cu rachete și drone împotriva Israelului și a facilităților americane din regiune, lovind baze din Bahrein și Qatar, precum și zone civile din Doha și din Emiratele Arabe Unite, îndeosebi Dubai.

Franța, Germania și Marea Britanie au declarat duminică că sunt gata să-și apere interesele și pe cele ale aliaților lor din Golf, dacă va fi necesar, prin lfacilitarea de „măsuri defensive” împotriva Iranului.